TERZIĆ: PONOŠ NASTAVLjA DA LEŠINARI NAD GROBOVIMA STRADALE DECE

Hrvatski general i NATO sluga Zdravko Ponoš, nastavlja uporno da lešinari nad grobovima nevino stradale dece u Ribnikaru. U istoriju beščašća ući će jeziva zloupotreba ove strašne tragedije koja je pogodila srpsku državu, a koju su opozicione hijene poput Zdravka Ponoša, Dragana Đilasa i Milovana Brkića pokušale da iskoriste kako bi na ulicama izazvali haos i putem nasilja uz svesrdnu podršku stranog faktora, bez političke volje naroda preuzeli vlast - rekao je član Predsedništva Srpske napredne stranke Miloš Terzić.

- Nisu se Zdravko Ponoš i ostali zgubidani iz bivšeg lopovskog režima udostojili ni saučešće porodicama da upute nakon tragedije koja se dogodila 3. maja, što jasno dokazuje da im je stalo jedino do fotelja i vlasti kako bi svom šefu Draganu Đilasu obezbedili uslove za još jednu veliku pljačku. Posle prve velike pljačke Srbije, Đilasov brat Gojko je došao do 35 nekretnina na elitnim lokacijama u Beogradu, a uz njega se šlepao i Zdravko Ponoš, koji je shodno tome od ukradenih narodnih para za sebe "izborio" stanove na Vračaru - istakao je Terzić.

- Vreme je da hrvatski državljanin i najbolji drugar Damira Krstičevića i Hrvoja Šnajdera, shvati da je totalitarna drugosrbijanska manjina kojoj i sam pripada prezrena od strane srpskog naroda i to zbog sistematskog ekonomskog, političkog i vojnog uništavanja srpske države i srpskog faktora na Balkanu u periodu od 2000. do 2012. godine. Tada su nas nakon sprovedene obojene revolucije u organizaciji stranih obaveštajnih službi, sprovođenjem ponizne politike za tuđi račun i interes ostavili bez armije, industrije i izlaza na more - otkrio je on pa je dodao:

- I upravo zbog toga nikada više autošovinističke i antisrpske strukture pod kontrolom srbofobnih ambasada neće diktirati šta se sme, a šta ne sme u Srbiji i to je ono što će Ponoš morati da shvati i na šta će morati da se navikne. Po mizernim broju okupljenih na večerašnjem skupu protiv Srbije, potpuno je jasno da je većinska Srbija uz Aleksandra Vučića i tim Srpske napredne stranke i da Srbija nije, neće i ne sme da stane.A jedina garancija da ćemo nastaviti srpskim putem i da ćemo odbraniti srpske nacionalne vrednosti po pitanju KiM i Republike Srpske uz vođenje suverene i slobodarske politike koja podrazumeva ne uvođenje sankcija RF, jeste glas za listu " Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane."