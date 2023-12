NIKOLIĆ: NA ĐILASOVIM LISTAMA SVE NASILNIK DO NASILNIKA

Od 1. do 25. novembra, tajkunski mediji su emitovali preko 110 sati, 80 minuta i 50 sekundi sadržaja koji najbrutalnije širi mržnju usmerenu prema predsedniku Vučiću. U svim mogućim programima, od informativnog do zabavnog, pozivajući na nasilje nad njim, uz jeziv broj laži i uvreda, istakla je Milica Nikolić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Samo u tom periodu! - ističe NIkolić i dodaje:

- Tako da svaka glupost koju je Đilasova Marinika prosula, ne da ne pije vodu, nego govori isključivo o tome na šta je sve, u svom moralnom posrnuću, spremna da uradi u borbi za frekvenciju tajkunskih medija.

- A da joj Šolak i Đilas budu što zadovoljniji, začinila je svoj bućkuriš gluposti sa bezbroj lupetanja, samo njoj svojstvenih. Pominje ona i kriminal i korupciju, nasilje, drogu, zaboravljajući da niko nije lud i da ćemo je ubrzo podsetiti zbog čega im je to na umu. Njen gazda, tukao je ženu i tasta, a na njihovim listama, što republičkoj, što lokalnim, sve nasilnik do nasilnika - kaže Nikolić.

Kako kaže, što se tiče kriminala i korupcije, najbolje da pita gazdu odakle mu 619 miliona evra, a može i samu sebe, o svemu onome što je radila kao pokrajinska sekretarka.

- A tek što se droge tiče, pa ona tražila od narko dilera da iseli novinara iz Pančeva, koji je pisao ono što joj se nije dopalo. Pokazao nam je i njihov kandidat Miketić kako smrče kokain, objavio sve sam. Bilo je i bludničenja. Bilo je u njihovim redovima svega, svakakve bruke i sramote, ali plaćane novcem građana Srbije - kaže Nikolić i dodaje:



- I u tome je problem, jer samo narodne kase hoće da se dočepaju. Samo to im je cilj, pa da opet unište Srbiju, baš kako je to bilo do 2012. Zbog toga, građani Srbije 17. decembra biraju između prošlosti i budućnosti! Između Đilasa i Vučića!

- I nema nikakve dileme da će narod izabrati budućnost u koju Srbija mora da nastavi svoj put, a na tom putu je jedino vodi predsednik Vučić. I nema te lažljive Marinike, bila ona iz leve ili desne Đilasove kolone, koja će prekriti narodu oči i zdrav razum, da narod ne vidi rezultate i koliko toga je urađeno od 2012. i da narod ne zna šta bi se sa Srbijom desilo ukoliko bi se u prošlost, pre te godine, vratila - kaže Nikolić i dodaje:

- A da se ne bi vratila, nego nastavila svom snagom napred, Srbija ne sme da stane!

Autor: