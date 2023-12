Hovenijer: Priština da učini dodatne napore i omogući građanima da smene gradonačelnike

Američki ambasador u Prištini Džefri Hovenijer izjavio je danas da bi svi funkcioneri u Prištini trebalo da urade sve što je moguće kako bi se građanima omogućilo da smene gradonačelnike u četiri opštine na severu KiM, kao i da bi SAD bile veoma zabrinute da Priština ne pokaže "razumevanje i fleksibilnost".

On je rekao da je od ogromne važnosti da funcioneri u Prištini to urade kako bi se u potpunosti primenilo Administrativno uputstvo.

Hovenijer je to rekao medijima dan nakon što su odbijeni zahtevi grupa građana za smenu tzv. gradonačelnika u Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku.

On je podsetio da je rano jesenas doneto novo administrativno uputstvo koje je predvidelo proceduru na koji se način pokretanjem peticije mogu smeniti gradonačelnici i sitakao da je to bio rezultat "vrlo direktnog zahteva" EU i SAD-a, u tome da Priština uspostavi sistem u kojem se gradonačelnici na Severu mogu opozvati sa svojih funkcija, prenosi Kossev.

- Videli smo da je to važan korak u postizanju deeskalacije situacije na Severu Kosova. SAD su bile vrlo jasne o tome da, smatrajući da su četvorica gradonačelnika izabrana legalno, niko ne treba ni da bude zadovoljan usled izbora u kojima je manje od četiri procenta birača zapravo glasalo. Jasno je da ovi gradonačečnici ne predstavljaju u potpunosti sve birače kojima treba da služe - kazao je Hovenijer.

Prema njegovim rečima svestan je da je u pitanju potpuno nova praksa i proces opoziva gradonačelnika na KiM, tako da je "neizbežno da može da dođe do određenih zabuna i čak mogućih pogrešnih koraka".



On je istakao da su očekivanja SAD da građani imaju svoje demokratsko pravo, ako budu želeli da isprate uputstvo i započnu sa procesom i iznesu ga u vezi sa opozivom izabranih zvaničnika.

- Za to postoji određen broj zahteva koji treba da se ispune, ali mi u potpunosti očekujemo od centralnih vlasti i zvaničnika na svim nivoima, da učine sve što je moguće, da budu funkcionalni što je više moguće u skladu sa zakonom, kako bi osigurali da građani mogu da ispune svoje demokratsko pravo - naglasio je Hovenijer.

On je novinarima nakon sastanka sa studentima rekao i da se stav SAD u vezi Zajednice srpskih opština nije promenio i da smatraju da je to obaveza Prištine i da to očekuje i EU, prenosi Ekonomija onlajn.

Kako je rekao, iznenađen je komentarima i kritikama na nacrt statuta, koji su predložili visoki zapadni zvaničnici.

- Mislim da bi fokus trebalo da bude na tome kako Kosovo može da ide napred, usvajanjem ovog nacrta, ako postoje pitanja o ustavnosti, kao što sam ranije rekao, ponavljam, postoji samo jedno telo koje može da odluči šta je u skladu sa Ustavom - rekao je on.