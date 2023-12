TAJKUNSKI "ANALITIČAR" NAMERNO UNOSI PANIKU U NAROD Ovo je po nalogu Marinike, Aleksića i Đilasa! SRAMNE TEORIJE ZAVERE

Tajkunski analitirač namerno unosi paniku u narod

On to radi po nalogu Marinike Tepić, Miroljuba Aleksića i Dragana Đilasa, a onda na sve to bez i malo sramote kaže:

- Ovo sve ja izmišljam i lažem!



On je na televiziji N1 rekao:

- Čak sad moram da iznesem jednu teoriju zavera, sećate se da sam ja tvrdio da uopšte neće biti izbora ove godine, da ako taj dan ne krene kako treba da se možda čak i vanredno stanje proglasi u nedelju - mislim ovo je na nivou teorije zavere.

TAJKUNSKI "ANALITIČAR" NAMERNO UNOSI PANIKU U NAROD!

