VUČIĆ: U roku od 48 sati biće rešeno pitanje lažnih dojava, hapšenja u Srbiji i širom Evrope

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekao je večeras da nema posebno mišljenje o ProGlasu, i da treba ljudi da pročitaju, pošto tamo ne piše ništa.

- To je jedno apsolutno prazno štivo, ne sasvim pismeno sastavljeno. Nema ništa, čak ima i gluposti, kao to da demografski propadamo, iako smo ostvarili napredak - rekao je Vučić.

O tvrdnjama iz ProGlasa koji su potpisali Đilas i Aleksić, o spregama kriminala i vlasti, kaže da bi to bilo kao da Al Kapone reši da iskoreni mafiju.

- Imate pravo na to, možete da radite sve što poželite. I imali su pravo da organizuju skupove svuda, i organizovali su ih svuda. Niko im nije otkazivao sale, osim ako ih nisu platili. Imali su najveće sale u Srbiji, sa sve Srbijom protiv nasilja - kaže predsednik.

Vučić ističe da su oni "urbani i pametni", čak i kada ne završe školu, dok su svi ostali "krezubi".

- Ili zato što su iz Beograda. Ja sam iz Beograda, pa ne mislim da sam bolji od nekoga ko je iz Pirota ili Prijepolja. To je jedna politička priča, prazna - kaže predsednik.

Predsednik Vučić je rekao da se sve vreme širi takav narativ, i da predstavnici opozicije predstavljaju sebe kao elitu i izabrane.

- A neverovatno je da upravo najgori među njima, koji nisu mogli razred da završe, nam govore da treba da vladaju najbolji. Razumem što postoji toliko odijum protiv mene. Kampanja im se svela na to ko će koliko da me opsuje ili priča gadosti o mojoj porodici. Razumem što me mrze, ja nemam tu vrstu straha koju imaju svi normalni, obični ljudi. Oni moraju da prođu kroz toplog zeca svih Šolakovih medija - kaže Vučić.

Dodaje da je u Danasu puštana priča o Fahri Musliju, a ne u Brkićevom Tabloidu.

- Ko ne misli kao oni, protiv njega mora da se pokrene hajka. Pogledajte šta rade Nikoli Jokiću i Nikoli Pejakoviću. A nikada nismo imali košarkaša kao što je Jokić. Nikome od njih nismo pominjali porodicu, a kada smo govorili o njima pričali smo o kontrastima. O onome što su pričali pre mesec dana ili šest meseci, a šta pričaju sada. Njihove reči smo koristili protiv njihove politike - rekao je Vučić.

Predsednik je kratko rekao da će upravo zato opozicija izgubiti izbore.

Govoreći o privatnom snimku Đorđa Miketića, Vučić ističe da BIA nije imala veze sa time, i zapitao zašto je Miketić snimao to uopšte.

- Njegov drug ga je snimao! On je sve sam organizovao. Ja reč nisam rekao o tome, osim da ne treba da se drogira od poslaničke plate. Sam je slikao, sam snimao i organizovao. Sam je sve pustio, ili neko od njegovih drugova. I sada je kriva država. A BIA je napadnuta da je nešto od toga uradila. I lepo su odgovorili da nisu imali ništa sa time - kaže predsednik.

Vučić dodaje da je BIA profesionalno rekla da nisu u tome učestvovali.

- To vam je napad i priča o prljavoj kampanji. Evo, pošto ja ne znam ništa, ja sam kriv što on uzima drogu i plaća je od poslaničke plate. Da mi oprosti komitet pravnika što je on to radio, evo neko mora da bude kriv, pa neka to budem ja - kaže Vučić.

O tvrdnjama da je potpis više od 2000 javnih ličnosti, koje su podržale listu "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", samo odgovor na ProGlas, i da su tu ucenjeni ljudi i ljudi sa interesom, Vučić kaže da je interesantno to što Aleksić o sebi govori kao o uglednom građaninu.

- On je mnogo ugledan, a i veoma stručan. A i SNS je poznat kao interesna grupa, a G17+ je ideološka? Niko to u Srbiji ne misli, ali baš niko. Meni je ipak najzanimljivije da ljudi tu moraju da imaju neki interes. Kakav interes ima Nikola Jokić. Oni ne mogu da podnesu da neko drugačije razmišlja od njih. A ja se ponosim time! Mi smo uvek imali podršku javnih ličnosti, uvek po istoj matrici, samo je sada najveći broj ljudi podržao - kaže predsednik.

Još jednom je ponovio da je ProGlas čist politički pamflet, dok je lista "Srbija ne sme da stane" pokazala jasan i koncizan program.

Po pitanju dojava o bombama i strahovima da će se to proširiti i na izborni dan, Vučić kaže da je uhvaćena mreža onih koji su najčešće pravili dojave.

- Videćete sutra ili prekosutra će biti okončana akcija uz saradnju organa stranih zemalja. Oni će biti privedeni poznaniju prava i ovde u Srbiji. Neki su odavde, neki nisu. Biće hapšenja i u centralnoj i zapadnoj Evropi - otkrio je predsednik.

Vučić kaže da su mnogi iskoristili tu priču da unose paniku, iako znaju da će dobiti dvostruko manje glasova od liste "Srbija ne sme da stane".

- Oni kažu da će tobože Vučić kad vidi da gubi aktivirati dojave. Svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti! Neće biti nikakvih prekida glasanja, trajaće od 7 ujutro do 20 časova, i biće prebrojani, pa će narodu biti rečen rezultat. Da li ćete vi posle da demonstrirate, to je vaša stvar. A rezultat će biti kako narod kaže - rekao je predsednik.

Vučić je dodao i da će ako lista koju podržava izgubi izbore u Beogradu, isto veče čestitati protivnicima.

Predsednik Vučić je kazao da se Antonijeviću neke činjenice sviđaju, a neke ne, i dodao da "Novosti" imaju veću težinu od N1.

- Mnogima se daje za pravo da izgovore šta hoće, i ne razmišljaju o posledicama. A reč je o opasnim stvarima. Vi time urušavate demokratski sistem ove zemlje, unosite strah među ljude i sumnje. A o tome šta bi institucije trebalo da rade, ja sam pričao sa svim roditeljima, i iz Dubone i Orašja i iz Ribnikara. Pričao sam i sa ljudima iz saveta roditelja, saslušao sve. Hoću da ljudi znaju da je problem malo komplikovaniji - kaže Vučić.

Vučić ističe da je povećan broj psihologa u školama, i da je prihvaćena inicijativa roditelja ubijene dece.

- Na njihovoj smo strani, izgradiće država i memorijalni centar. U školi postoji ogromna većina koja je protiv toga. Ogromna većina je protiv izgradnje. Ja mislim isto što misle i roditelji, isto što misli i struka. Ali morate saslušati i druge koji imaju većinu, i koji kažu da nisu za to. Pošto su njihova deca preživela, i oni su žrtve, i da žele da prostorije zadrže svoju namenu. I moj posao je da saslušam sve! Da, memorijalni centar mora da se napravi, moramo da slušamo roditelje ubijene dece. Ali moramo da slušamo i druge - kaže predsednik.

Predsednik je dodao da će država doneti odluku, i da će tada biti napadana od strane svih političkih licemera, koji ne moraju da donesu bilo kakvu odluku.

- Oduzeli smo preko 100.000 komada oružja. Ko zna koliko bismo žrtava imali negde drugde. Zadovoljan sam, ali to nije dovoljno. Nije dovoljan ni broj psihologa i pedagoga, i moramo posebno da se posvetimo deci. Ali kada se priča o političkoj zloupotrebi, ko je to radio? Ja nisam to radio, već neki drugi. Država će uraditi ono što je njena obaveza, i poštovaćemo žrtve i roditelje, ali i one za koje Ribnikar i dalje jeste škola - rekao je Vučić.

Ističe i da je Vlada imala jasan stav, pošto je Vlada preporučila da u Savet roditelja bude čovek koji je izgubio dete, dok mu drugo dete ide u Ribnikar.

- Apsolutno ima pravo da bude u Savetu roditelja. Nažalost, drugi su imali većinu u Savetu roditelja i odbili su predlog Vlade. Mi smo odgovorno radili posao, ali nikada neće biti kraj, uvek moramo da razmišljamo kako da ulažemo u zaštitu dece - dodaje predsednik.

Vučić je rekao da je siguran kako svojim stavovima vrši polarizaciju, zato što govori ono što misli i ponosi se time.

- Milan je malopre usput optužio državu za Dubonu i Orašje. Tako je i sa ovom izjavom Petrovića. Oni su tražili izbore. Oni su meni uputili pismeno, odnosno nepismeno. Tražili su da izbori moraju biti održani do Nove godine. Mi smo izašli u susret, i da će imati izbore. Oni su ih tražili, primorali nas, mi smo to prihvatili. A oni nikada nisu prihvatali zahteve opozicije. I sada oni kažu da su izbori unapred namešteni. Znate li zašto? Zato što znaju da će da izgube, i unapred traže alibi - rekao je Vučić.

Predsednik dodaje i da opozicija nikada nije priznala gubitak na izborima, niti je čestitala protivnicima dok su bili na vlasti.

Vučić je prokomentarisao tvrdnje Antonijevića o pritiscima na birače, ističući da ne zna da to postoji.

- Ne mogu da dopustim mogućnost da je neko na mene ili moje prijatelje uticao na takav način. Svako ko drži do sebe će sam da donosi odluku u skladu sa interesima zemlje, svoje porodice i svojim. Ali hvala što ste to rekli, pošto od svega što ste rekli nismo čuli ništa konkretno. To je kao kada neki mediji napadaju druge da nisu slobodni - rekao je Vučić.

Predsednik dodaje da Birodijevi brojevi nisu ni blizu tačno, ali da razume solidarnost Antonijevića i NVO sektora.

- A kada kažu šta ćeš ti Vučiću u kampanji, tri puta je to rekao, mislio je da ću da se sakrijem od toga. Došli ovi iz ODIR-a, nemaju šta da kažu pošto smo sve ispunili, pa mi spočitavaju da je moja uloga u kampanji prominentna. Ja to ne krijem, Makron isto tako radi. To može u Francuskoj, ali u Srbiji ne? To može da radi Tadić, ali mi ne? To je normalno. Suština svih njihovih primedbi je to što sam se angažovao - kaže Vučić.

Vučić je rekao da, pošto ga nazivaju ubicom i organizatorom Jovanjice, trebalo da lako dobiju izbore.

- Što vam onda smeta što se angažujem. Valjda ćete takvog čoveka najlakše da pobedite. Ili možda narod zna ko je najviše radio? Dovedite mi čoveka za kog kažete da je pritisnut, a ja ću sada pozvati sve građane da nikoga ne slušaju, ne podležu pritiscima, i da prijave svakog drznika koji misli da može da kupuje nečiju volju. Prijavite ih policiji, biće žestoko kažnjeni. Ko god iz bilo koje partije vlasti ili opozicije radi to, mora biti kažnjen - rekao je predsednik.

Vučić je o rezultatima prethodnih izbora rekao da je prošle godine SNS imala 42 odsto od ukupnog broja izašlih. On kaže da opoziciji želi sve najbolje.

- I da čestitaju pobedniku. Ja sam siguran da će lista "Srbija ne sme da stane" ubedljivo pobediti, i da će dobiti značajno veći broj glasova na ovim izborima u odnosu na prošle. Ostaje da se vidi naravno. Možete gledati istraživanja koliko hoćete, ja uvek verujem onome što osećam u narodu. Što se Beograda tiče mi pratimo to, radimo dnevni roling, imali smo veliki zaostatak. Sada imamo prednost. Biće interesantni izbori svakako u Beogradu, da li će Tadić preći cenzus, ili Nestorović - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je lično rukovodio akcijom blokiranja, i da je ponosan na to.

- Ne zato što nekoga ne volim, već zbog nečega drugog. Da je Kosovo primljeno u UNESKO, to bi bio najbliži korak ka punopravnom članstvu u UN. To je opasnije i od članstva u Interpolu. Još je gore što bi onda počeli da govore o kosovskoj baštini, a ne o srpskoj, što ona i jeste. Onda bi doveli albanske sveštenike, i rekli da pripada pravoslavnim Albancima. Kao što su našli da je porodica Gaši tobože gradila Dečane - rekao je predsednik.

Vučić ističe da je fer da svako kaže za koga će da glasa, i da je dobro da se priča o politici.

- Ja sam jasno govorio o tome kolika će plata biti, i oni znaju da će plata biti 1400 evra, kolika će biti penzija. A što se tiče politike, nisam saglasan sa Biljanom, i smatram da pitanje KiM neće biti rešeno tako lako kao ona. Ali uvek sam spreman da je saslušam - kaže Vučić.

Predsednik je odgovorio Antonijeviću da je Ohridski sporazum prihvaćen, ali sa dva uslova.

- Da neće biti članstva u UN i međunarodnim organizacijama. Jasno sam im to rekao svima! Ali oni sada hoće to da stave u pregovarački okvir, i suprotno našoj volji da stavljaju to u dokumenta. Time bi otvorili Pandorinu kutiju, i ja ću protiv toga da se borim, iako znam da se ne sviđa to nikome od vas dvoje - kaže Vučić.

Složio se sa sagovornicima da nam je potreban nacionalni konsenzus, ali je dodao da je očekivao i nacionalni konsenzus po pitanju Ribnikara, pa su neki iskoristili tragediju u političke svrhe.

- Tema o kojoj moramo da razgovaramo, i otvoreno za to, ali poštujući tradicije našeg naroda, kao i pravo svakog čoveka da bude ono što jeste. I nisam imao problem da izaberem Anu Brnabić, za koju mislim da je fantastičan čovek i uradila sjajan posao za Srbiju - kaže predsednik.

Pozvao je sve u studiju da obavezno pogledaju izveštaj MMF iz 2011. i 2012, i sadašnji izveštaj.

- Pogledajte analizu, ljudi su se zgražavali, a danas ne kažu da je dobro, već da je odlično. To je naš zalog za budućnost. A što se tiče hrabrosti, to Milanu kažem, kog to čoveka znate u regionu da je tako smanjivao plate i penzije, da bi ozdravio finansije i javni sektor. I ozdravio zemlju posle toga. Zar to nije hrabrost - ističe Vučić.

Vučić je rekao da smo 2012. godine na računu imali 70 miliona evra.

- To je egzaktan podatak. Toliko su nam ostavili na računu. Mi sada imamo pet milijardi evra na računu! To je jasan znak o tome kako Srbija danas izgleda, i kako je nekada izgledala. Ako to nije istina, ljudi neka pogledaju i kazne nas na izborima - kaže Vučić, pa dodaje:

- I na kraju, ljudi da izađu na izbore! Ljudi su pametniji nego što misli Antonijević, neka glasaju! Gari Lineker je rekao da je fudbal igra koju svi igraju, a na kraju pobede Nemci. Ja bih rekao da su izbori utakmica u kojoj učestvuju svi, a na kraju pobede najbolji, a videćete ko je najbolji!







