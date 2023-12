'IMAMO ODLIČNE REZULTATE, POSEBNO U FISKALNOJ SFERI' Vučić: Kada imate MMF onda nema igre

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ima dobru saradnju sa MMF-om kao i odlične rezultate posebno u fiskalnoj sferi.

- Od 2014. sarađujemo sa MMF, ne moramo, ali to je bio moj zahtev. Za nas više nije to saradnja da nam je potreban jeftin novac, sada prelazimo na saradnju iz predostrožnosti, kako se to kaže. Znam ja nas, čim imamo malo para, dajte da spiskamo sve. Kada imate MMF onda nema igre, sad ću da uzmem dve milijarde pa da podelim bilo kome. Svaki potez mora da odobri neko spolja, da bi mogli bilo šta da učinite. Imamo odlične rezultate posebno u fiskalnoj sferi, javne finansije su pod kontrolom, imamo pet milijardi na računu.

