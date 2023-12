Vesić: Nakon 100 godina Svilajnac dobija novi most

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je jutros radove na izgradnji novog mosta preko Velike Morave, u selu Vojska u Svilajncu, koji je prvi novi most u toj opštini koji se gradi posle čak jednog veka.

"Posle 100 godina radi se prvi novi most u Svilajncu. Prošao je vek otakako je 1922. godine kralj Aleksndar uradio poslednji most u Svilajncu, a sada predsednik Aleksandar Vučić gradi novi most", rekao je Vesić i dodao da se po reakciji građana uverio koliko će im novi most značiti.

Dodao je da je krajem '60-ih godina prošlog veka, vojska sagradila privremeno jedan most sa drvenim daskama, koji je izgledao "kao iz filmova o Indijani Džons", pa nije bio bezbedan, niti je smeo da se koristi.

Zato je, kaže, Ministarstvo na čijem je čelu, uz pomoć Vlade Srbije obezbedilo sredstva, oko milijardu dinara, za novi most u Svilajncu.

"Ovo nije važno samo za selo Vojska, već i za okolna sela, poput Radošina, zbog čega ćemo i narednom periodu uraditi još oko 10-ak kilometara pristupnih saobraćajnica, kako bi i žitelji drugih sela mogli da koriste most, da lakše stižu do imanja sa druge strane", rekao je Vesić.

Ministar je istakao da će novi most znatno skratiti put ka Kragujevcu i Jagodini, pa će ljudi biti mnogo bolje saobraćajno povezani.

Najavio je da je među planiranim infrastrukturnim projektima i izgradnja obilaznice oko Svilajnca, koji će preusmeriti sav tranzitni saobraćaj prema Despotovcu.

Vesić je kao posebno važno naveo da naredne godine počinje izgradnja brze pruge Beograd - Niš, što će mnogo značiti Svilajncu, jer iako nije direktno na trasi, preko železničke stanice "Markovac" svi građani će moći veoma brzo da stignu i ka jugu i ka severu, što će potpuno promeniti način života.

"To je poliitka Aleksandra Vučića, da se Srbija saobraćajno poveže, čime se privlače nove investicije, otvaraju radna mesta, uvećavaju plate i cela Srbija postaje bolje mesto za život svih", rekao je Vesić.

Predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović zahvalio je ministru Vesiću na poseti, navodeći da je izgradnja mosta jedan od najvećih i najznačajnijih projekata za tu opštinu, kao još jedan "izlaz u svet", prema auto-putu, Kragujevac, Jagodinu...

"Važan je most za sve naše stanovnike. Po završetku gradnje, izgradićemo i pristupne saobraćajnice, kako bi žitelji mogli da mu priđu i vozilima, ali i poljoprivrednim mašinama, jer 600 hektara naše najlplodnije zemlje nalazi sa druge strane Velike Morave, tako da će i poljoprivredna od svega ovoga imati koristi", rekao je Milanović i dodao da je saradnja opštine, Vlade i resornog Ministarstva na najvišem nivou možda i u poslednjih 100 godina.

