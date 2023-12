MILIVOJEVIĆ: Ukoliko se u poglavlje 35. ugradi Ohridski sporazum kakav je predstavljen pre 4 dana, za nas je to neprihvatljivo

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić uložila je rezervaciju na deklaraciju Evropske unije, štiteći interese Republike Srbije. Jasne crvene linije Srbije su nepriznavanje Kosova i Metohije i neprihvatanje Kosova i Metohije kao člana Ujedinjenih nacija, kao i člana u sistemu organizacija i agencija Ujedinjenih nacija, stoji u dokumentu.

Zoran Milivojević, karijerni diplomata, istakao je da svaka promena podrazumeva pristanak druge strane. Danas i sutra se o tome glasa, ali u zaključima već vidimo da se Borelju nalaže da do kraja januara definiše promene, i da se o tome do tada diskutuje, dodao je on.

- Prvo imaju pravo, a sa druge strane to za nas ne mora da bude obezbeđujuće. Mi vodimo pregpovore sa EU o pristupanju, a ako dođe do modifikacije, onda pregovarački okvir iz 2014. se menja, i mi treba da se izjasnimo. U Poglavlje 35 treba da se ugradi Ohridski sporazum, i oni su se složili da se ugradi. Ako se ugradi Ohridski sporazum, onakav kakav je izašao pre 4 ili 5 dana, vezano za Hila u Beogradu koji nam svaka dva dana daje do znanja da treba da ga prihvatimo, za nas je to neprihvatljivo - rekao je Milivojević.

Oni daju elemente državnosti o Kosovu, to piše u prvoj rečenici, kaže Milivojević.

- U tom slučaju se dovodi u pitanje pregovarački proces. Mi smo stavili rezerve u Ohridu, u razgovorima je Vučić to rekao Šolcu, Makronu, a ovo je sad test, hoće li ga ugraditi takvog... Njima je strateški cilj da nametnu Srbiji priznanje - dodao je Milivojević.

Zoran Anđelković iz Centra za mir i toleranciju kaže da su pravila pristupanja EU već menjana.

- Stvar je prebačena na klastere, grupisana su poglavlja 35 je posebno,m i ispada sada. da iako su klasteri spremni, ne može jer nije bilo napretka u Poglavlju 35. Koje se stalno širi i menja. To sve radi Nemačka, da se ne lažemo... - kaže Anđelković.

To da Ohridski sporazum bude deo Poglavlja 35 jeste maslo Nemačke, to nije EU, nego Nemačka koja vrši pritisak po svaku cenu, kaže on.

- Da nije bilo Vučića to bi do sada bilo gotovo - naveo je Anđelković.

Miloš Garić, urednik portala "Kosovo online", kaže da je Brnabićeva uradila nešto što je državna politika godinama unazad, posebno mesecima unazad. A to je da Srbija ne može da učestvuje u nečemu što je potvrda državnosti lažne kosovske.

- Znamo kolike su želje u Prištini da se učlane u UNESCO da bi preuzeli srpsko kulturno nasleđe. EU koju predvodi Nemačka, i sve što smo mogli da čujemo od Berbok i ambasadora u Beogradu, suština je da se kroz taj dokument koji bi se ubacio u Poglavlje 35. ideja je da se na taj način otvore vrata i otvore uslovi za priznanje KIM - rekao je Garić.

