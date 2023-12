Policajac Dejan Stević, kome je vođa tajkunske opozicije Dragan Đilas pretio otkazom nakon što ga je zaustavio zbog saobraćajnog prekršaja, kaže da mu je muka kada čuje da takvi ljudi govore o borbi protiv nasilja.

- Ne pratim politiku, ali kada čujem Srbija protiv nasilja od čoveka koji je nad mojom porodicom sprovodio nasilje bude mi fizički muka - naveo je Stević, koji je od Đilasa doživeo salvu uvreda i pretnji.

Kao mlad policajac naučiš policijsku etiku i da svi građani budu jednaki i da zakon bude isti za sve. To su stvari od kojih zavise životi i vidite koliko MUP ulaže napora i sredstava da sačuva svaki život. Žao mi je što nisam snimio prvi deo razgovora, jer je on bio najrgublji i najnevaspitaniji. Počeo da je da galami i rekao: Sad ćeš ti videti koga si zaustavio, da li si svestan koga vraćaš. Uključio sam diktafon i bio sam, da kaže, vispren da ponovi deo pretnji. On mi je umesto dokumenata dao vizit kartu na kojoj je pisalo direktor Narodne kancelarije i rekao mi je - evo ti ovo da vidiš ko te ostavio bez posla.

- Isprave mi je dao tek kasnije, kada je video tvrdu situaciju. Rekao mi je da je moj posao da kada ga me vidim da pravi prekršaj, pozdravim ga i kažem: Idi i nemoj to prijatelju više da radiš. To je njegova precepcija policijskog posla - istakao je Stević.

On je, kako svedoči, bio u strahu, ali je to nešto što se u njegovom poslu podrazumeva.

- Video sam da se radi o političaru, ali nisam znao ko je Dragan Đilas i to sam rekao šefu. Nisam pratio politiku, kao što je i danas ne pratim - rekao je Stević i prisetio se da nije jedini koji se našao u takvoj situaciji kada je reč o Đilasu.

Njegovog kolegu je na jednom od protesta Đilas pitao šta će da radi sutra - aludirajući da će se promeniti vlast.

- To je potpuno odsustvo bezbednonosne kulture i poštvanja institucija države. Šta ću ja da radim ako on sutra dođe na vlast? Šta ćemo svi da radimo? Nastavićemo da se borimo protiv takve bahatosti i nasilja - podvukao je Stević.

