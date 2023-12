VESIĆ: U toku je rekonstrukcija puta Markovac - Lapovo - Batočina! Rekonstruiše se 8,71 kilometar puta, u šta ulažemo nešto više od 303 miliona dinara

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić boravi u Batočini, gde razgovara sa građanima.

U toku je rekonstrukcija puta Markovac - Lapovo - Batočina. Rekonstruiše se 8,71 kilometar puta, u šta ulažemo nešto više od 303 miliona dinara. Ulaganjem u razvoj lokalne infrastrukture podižemo kvalitet života građana u njihovim mestima, napisao je ministar Vesić na Fejzbuku.

- Uradili smo Batočinu - Lapovo... Super... - rekao je Vesić.

Kako je dodao, most će biti rekonstruisan, ali će se uraditi i potpuno novi most.

- To mora da se uradi, ne može drugačije. To ne ide kroz puteve, to je poseban projekat - rekao je Vesić.

Ministar se potom raspitivao o situaciji sa kanalizacijom, gde je porazgovarao sa građanima.

Autor: