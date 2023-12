'SRBIJA NEĆE PRIHVATITI NEZAVISNO KOSOVO' Predsednik o porukama iz EU: Dovoljno sam jak mentalno da što jače napadaju da se snažnije borimo

Predsednik Aleksandar Vučić komentarisao je poruke koje stižu iz Evropske unije.

- Srbija neće prihvatiti nezavisno Kosovo, ali mogu da nađu neke koji hoće. Možete da vidite ko je koga finansirao, ali ne direktno, nego kroz projekte. A kad ih pitate što to rade i kako bi bilo da se mi tako mešamo, onda im je maca pojela jezik. Dovoljno sam jak mentalno da što jače napadaju da se snažnije borimo, jer me time uveravaju u ono što mislim. A to je da bi nagrdili Srbiju, razorili je. Na stranu što smo bili nacionalno poniženi, nama treba političko jedinstvo. Da politika koju vodimo bude jedna, da se zna kako se država vodi u teškim situacijama - poručio je Vučić.

