'NAŠ GLAS SE POŠTUJE U SVETU' Brnabić - Premijer Slovačke u Briselu govori lepše o Srbiji nego naša opozicija u sopstvenoj zemlji

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je jutros da je Srbija juče prihvatila deklaraciju Evropske unije uz dve crvene linije – nikakvo priznanje, ni članstvo u Ujedinjenim nacijama našeg Kosova i Metohije i bez uvođenja sankcija Rusiji.

Ona je gostujući na jutarnjem programu televizije Hepi istakla da se glas Srbije danas itekako poštuje u Evropi i svetu, zbog politike Aleksandra Vučića, i da je poražavajuće da premijer Slovačke govori u Briselu lepše o Srbiji nego naša opozicija.

- Na tom samitu lidera EU i Zapadnog Balkana uvek imamo insistriranje da se Srbija uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije, tačnije da prevedem – da uvedemo sankcije Ruskoj federaciji. Ja sam još jednom ponovila stav Srbije pred svim evropskim zvaničnicima, kao i pred inostranim medijima, da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji. To je sasvim jasno i borimo se dalje za one stvari i stavove koji su nama važni. Takođe, tu je bila i deklaracija EU za Zapadni Balkan, koja je u najvećoj meri dobra za Srbiju, priča se o planu rasta, novim sredstvima, otvorenom tržištu... međutim, mi pratimo svaku tačku, svako slovvo, svaki zarez u međunarodnim sporazumima. Mi smo tu dostavili izjavu, i usmenu i pisanu, Šarl Mišel ju je uneo u zapisnik, gde mi unosimo naše crvene linije. A to je da za Srbiju ne dolazi u obzir ni defakto ni dejure priznavanje nezavisnosti takozvanog Kosova, kao da u obzir ne dolaze ni članstva takozvanog Kosova u Ujedinjenim nacijama niti u organizacijama UN. To je bila naša obaveza i odgovornost, i mi smo to ispunili - izjavila je Brnabić.

Dodala je da je imala niz uspešnih sastanaka u Briselu.

- Imala sam odlične sastanke u Briselu – sjajan razgovor na marginama samita sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, bilateralni sastanci sa austrijskim kancelarom Nehamerom i premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, razgovori sa gospodinom Ficom, premijerom Slovačke, sa predsednikom Kipra... tokom tih teških sednica i sastanaka, oni se zalažu za Srbiju i mi smo ponosni na to kakve prijatelje imamo. Gospodin Fico je napimer lepše govorio o Srbiji juče u Briselu nego neki naši građani, naprimer predstavnici naše opozicije, što je poražavajuće. To je sve zbog politike koju je postavio predsednik Aleksandar Vučić. I Viktor Orban, premijer Mađarske, rekao mi je na sastanku da čim ima toliko pritisaka na Srbiju, govori samo najlepše o nama i da znači da Srbija nikada nije bila jača. I on je u pravu kada kaže da čim je Evropskoj uniji toliko važno da Srbija nešto ispuni, da se usaglasi, čim nam se pridaje tolika pažnja, znači da radimo dobre stvari. Uverena sam da će se tako nastviti i u budućnosti, ukoliko u nedelju građani daju poverenje listi Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane - rekla je Brnabić.

Premijerka je napomenula da je trend uključivanja zemalja u regionu u našu izbornu kampanju jasan pokazatelj za građane.

- Zanimljivo je da je Priština dala nedvosmislenu podršku Đilasovoj opozicji, tu mislim na kompletnu opoziciju i levu i desnu, pošto je to sve zaista isto. Čim se region uključuje u izbornu kampanju u Srbiji, svima je jasno koliko je sati. Kome Kurti dozvoljava da dođe i sprovodi izbornu kampanju, a kome ne. Sa druge strane, mi smo uspeli da preokrenemo percepciju u Evropi u vezi sa tim ko je za mir, a ko za nestabilnost, najviše zahvaljujući našim saveznicima u Evropskoj uniji. Tu najviše mislim na Viktora Orbana, ali i na zemlje poput Slovačke i Kipra. I mi u nedelju odlučujemo o tome ko će u naredne četiri godine graditi partnerstva i savezništva Srbije u svetu, ko će gajiti i negovati partnerstva, koja moraju da se grade godinama. Zamslite šta mi sve možemo da uradimo u naredne četiri godine, sa ovakvom bazom i dobrom osnovom. Neodgovornost je što ljudi pokušavaju da pojednostave stvari u međunarodnoj politici, koliko je pogubno kada naša opozicija kaže da je samo za Evropsku uniju i usklađivanje sa njenom politikom po pitanju bilo čega. Bez obzira na interese Srbije. S druge strane, drugi deo opozicije kaže da treba prekinuti kontakt sa Evropskom unijom, i tako bi doveli u pitanje 60 % investicija koje u ovom trenutku postoje u Srbiji. Svi investitori sa kojima pregovaramo u ovom trenutku bi odustali. Morate da gradite i nova prijateljstva, kao što Srbija gradi sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, jer ponavljam, svet se menja. Nemačka jeste najveći investiror u Srbiji, hvala im na tome, kapa dole. Međutim, mi moramo da vodimo računa o interesima Srbije - izjavila je predsednica Vlade.

- Srbiji više niko ne postavlja ultimatum. Aleksandar Vučić je to, bukvalno, obrisao gumicom, Ja se kao predsednica Vlade nalazim u mnogo, mnogo povoljnijoj poziciji nego on 2014. Jer oni od tada znaju da se Srbijom na taj način ne razgovara i to ni ne pokušavaju. Ja jesam za evropski oput Srbije, imam sjajan lični odnos sa mnogim evropskim liderima, ali to je odnos pun uvažavanje, ne odnos ucena i ultimatuma. To je nešto na šta svi treba da budemo ponosni. Takvog državnika do sada mi nismo imali, to je činjenica - podvukla je premijerka.

Brnabić je saopštila i ekskluzivnu informaciju da je jutros na sednici Vlade odobreno državljanstvo naše zemlje za suosnivača Epla, Stiva Voznijaka i njegovu suprugu.

- Oni su od danas Srbi koji žive u Americi i rade na promociji naše zemlje -poručila je premijerka.

