Lista „Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“ održava predizborni skup u Kragujevcu.

Veliki broj pristalica okupio se u hali "Jеzеro“, gde se održava predizborni miting.

Predsednik Srbije pozdravljen je gromoglasnim aplauzom i povicima "Aco Srbine!".

- Malopre je Toma Nikolić govorio i rekoa nešto mnogo lepo. Rekao je da kad su neki krenuli da se sklone u senku, ne razumevajućči da je tada njihov rad bio najpotrebniji Srbiji, da je on baš tada izašao na svetlo da pokaže primer drugima kako se bori za Srbiju i kada je teško. Hvala predsedniče Nikoliću na tome. Hvala svima divini ljudi na velikom podršci - istakao je Vučić.

- Pre ovoga smo otvarali radove na obilaznici oko Kragujevca. Hvala vam divni ljudi na ovoj veličanstvenoj kampanji - rekao je Vučić i dodao da je ovo bila teška kampanja:

Vređali su nam porodice. Ja ovde i na svakom drugom mestu vidim divne ljude, koji predstavljaju i vole Srbiju. Politički protivnici su rekli sve o sebi, ja ću da kažem nešto o njihovim planovima. Znaju oni da će u nedelju Srbija da pobedi i da će oni još četiri godine biti bez vlasti. Mi od njih ne očekujemo čestitke. Neće Srbija da se vraća u goodine katančenja fabrika, Srbija hoće moderne auto-puteve, pruge.

- Šumadija hoće da ide napred, neće one koji će da razore srce Srbije. Videli ste kolik osmo kritika trpeli oko KiM. A u ovoj kampanji šta god ih pitaju oko Kosovo, imaju samo jednu rečenicu, "tu smo da sobalimo Vučića". Imate li nešto da uradite, da izgradite? - istakao je Vučić.

Kako je rekao, Srbija ima veliku priliku da u naredne četiri godine napravi najveći rast u svojoj u istoriji i to nije prazno obećanje jer znam da ćemo da pobedimo.

- Ali hoću da mogu da vas svaki ponedeljak pogledam u lice, da ljudi mogu da žive bolje nego sada - istakao je Vučić.

- Moja je krivica što sam se bavio velikim stvarima - dodao je Vučić.

- Penzije će morati da prate plate i moraće da rastu brže. Penzije će do kraja sledećeg mandata biti 650 evra, plate 1400 evra. I vi znate kada ja to kažem, znate da će to tako da bude. Srbija ima veliku priliku da u naredne 4 godine napravi najveći rast u svojoj istoriji - naglasio je predsednik Srbije.

Svi uvek imaju primedbu, uvek imaju nešto da vam prebace, ali su svi na kraju dana srećni jer imaju "ludog Vučića", jer će da uradi sve da sačuva Kosovo u sastavu Srbije ,ali i decu, da ih niko ne vraća u kovčezima.

Građani transparentima poručuju "Srbija ne sme da stane", "Topola ne sme da stane", "Kragujevac ne sme da stane", "Aranđelovac ne sme da stane"...

Nikolić: Danas je ponovo lepo biti u Kragujevcu

- Kragujevac je oživeo kada su naprednjaci sa predsednikom Vučićem, sredili lokalnu upravu i vratili dugove. Preživeo sam dosta sreće i razočaranja, ali sam doživeo da naši naprednjaci budu najbolja vlast u Republici Srbiji. Zato što imam toliko iskustva, zato što sam zapamtio mnogo loših Vlada Srbije, imam obavezu da vam kažem šta čeka Srbiju ako promeni vlast. Kada bi, svi ostali sakupili dovoljno glasova da formiraju Vladu, bilo bi "vesela braća, žalosna nam majka Srbija". Sve bi stalo, ali Srbija ne sme da stane. Kao visoka peć u čeličani. Treba joj, kad se ugasi, mnogo vremena da krene ponovo. Opozicija svake noći sanja da smeni Vučića, ali san se uvek završava buđenjem.

Obraćanje predsednika Socijaldemokratske partije Rasima Ljajića

- Naš odgovor svima treba da bude 17. decembra, zaokruživanjem broja 1. i liste "Srbija ne sme da stane". Ovih dana krenula je besomučna hajka na 2000 ljudi, javnih ličnosti koje su podržale ovu listu. Normalna je stvar da svako ima mogućnost da izrazi svoj stav. Pokazaćemo im 17, decembra da nema nasilja, nema mržnje, nema podela, potrebno nam je jedinstvo i snaga. Moramo na ovim izborima da pokažemo da smo najveća politička snaga. Od samog početka kampanje počeli su da govore o nekakvoj izbornoj krađi, a sami kažu da smo mi apsolutni pobednici. Kakva to može da bude izborna krađa od 18 izbornih lista? Pa po dva čoveka na svakom biračkom mestu, znači 28 ljudi, da je Koperfild tu ne bi mogao ništa da ukrade. Oni traže alibi za poraz koji će da dožive na ovim izborima. I on mora biti ubedljiv. Srbija bira između stabilnosti i neizvesnosti, između ljudi koji znaju šta je država, a šta Tviter. Nama trebaju ljudi kao što je predsednik Vučić koji u svakom trenutku zna šta se hoće i šta može.

Itraživač-saradnik na Institutu za informacione tehnologije: Uz ove uslove imamo ljude koji mogu da pomeraju granice znanja

- Zahvaljujući Vladi RS i predsedniku Vučiću otvorene su nove pozicije za mlade istraživače. Ovakve promene unapređuju kvalitet života mladih saradnika. Naravno, uz ove uslove imamo ljude koji mogu da prate i pomeraju granice znanja. Promene na bolje neće stati, a nove okolnosti uticaće na okolnosti mladih naučnika.

Filipović: Kragujevac je dobio puno, preko 200 stanova je dodeljeno mladim istraživačima

- Poštovana predsednice Vlade, poštovani ministri, draga moja Šumadijo, ako je jedan čovek imao viziju da živimo bolje, zajednon sa svojim timom počeo da ostvaruje, onda zaista treba da nastavimo da idemo dalje. Zašto se ja ne bih priključio? Ovo je moja patriotska dužnost. Želim svima da se zahvalim, koliko pamtim nikada nismo imali bolje uslove za život i rad. Proveo sam neko vreme na Harvardu, dobio sam računar koji je bio tri puta gori nego ovde. Trebaju ljudi da se usavršavaju ali treba i da se vrate. Mi moramo da im pružimo te uslove. Kragujevac je dobio jako puno, preko 200 stanova je dodeljeno mladim istraživačima koji su time rešili bitno pitanje. Oni sada mogu da se okrenu tome da rade i da budu ponosni što su u ovom našem lepom gradu, našoj Srbiji. Zapamtite, Srbija mora da ide u korak sa svetom, naukom, najsavremenijim sredstvima. Veštačka inteligencija će doneti puno novih poslova.

- Uslovi koji se ovde stvaraju su daleko bolji nego u inostranstvu. Ja i mojim saradnicima govorim, neka idu, neka nauče, ali neka se vrate ovde da rade. Srbija ne sme da stane!

Vučević: Srbija ne sme da stane

- Dobar dan Šumadijo, dobar dan dobri ljudi, gotovo sedam nedelja traje kampanja, obišli smo sve delove zemlje, predsednik Vučić i svi sa liste, ljudi koji su stali iza ove državotvorne politike. Čula se samo ključna rečenica "Srbija ne sme da stane". To je kljulna poruka, glavna poruka, ljudi su razumeli, narod je shvatio o čemu odlučujemo 17. decembra i za šta glasamo, da to nije samo puka formalnost, jedan u nizu izbora. Posle puno vremena, zaista se Srbija nalazi na velikoj raskrsnici. Hoćemo li napred, ili nazad. Hoćemo li u sigurnu budućnost ili ne tako slavu prošlost.

- Mnogo važno pitanje, a izbor vrlo jasan. Sa jedne strane imate politiku budućnosti, vašu listu "Srbija ne sme da stane". I sa druge strane imate sve ostale liste bez bilo kakve zablude, zabune da li su lažni evropejci, lažne patriote ili bilo šta treće, svima je isti cilj, da sruše Srbiju i Vučića i svima je zajednički gazda Dragan Đilas. I zato je izbor jasan. Ili Srbija ne sme da stane ili Srbija koja propada. Svi gore glavu, na izbore 17.! Idemo da pobedimo!

Hala „Jezero“ ispunjena je do poslednjeg mesta. Prisutni su brojni ministri, kao i poznate ličnosti. Skupu prisustvuje i premijerka Srbije Ana Brnabić, kao i bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Među prisutnima je i predsednik SNS Miloš Vučević. Sa razglasa se čuje pesma "Ovo je Srbija".

