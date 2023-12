'NEMOJ BRALE MNOGO DA SE UOBRAZIŠ' Premijerka Srbije o omiljenom spotu iz kampanje: To je ključ ove kampanje, a ovo je moja poruka za Vučića

Premijerka Srbije Ana Brnabić, gostujući na televiziji Pink, rekla je da su planovi veliki, i kaže da joj je omiljeni spot iz ove kampanje snimak razgovora predsednika i poljoprivrednika u kafani.

- Kada mu jedan kaže "Nemoj brale mnogo da se uobraziš!" To Siniša i ja u šali kažemo predsedniku, i to je ključ ove kampanje - kazala je premijerka.

On je kroz smeh rekao da su mu to poručili kada je on rekao da mu je dosta njih, na šta je Brnabićka opet rekla: "Nemoj brale"

