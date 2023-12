POLOŽILI ZAKLETVU NA GODIŠNjICU KOLUBARSKE BITKE Vučević poručio novoj snazi srpske vojske: To je vaš zavet, održite ga (FOTO)

Na važnu godišnjicu u srpskoj istoriji, ministar odbrane Miloš Vučević prisustvovao je polaganju zakletve pripadnika Vojske Srbije.

-Poštovani vojnici! Neka vam reči vojničke zakletve uvek budu na umu i u srcima! To je vaš zavet. Održite ga! Velika je to reč. Opredeljujuća! Pred Bogom i narodom. Vaša je reč utoliko teža što zakletvu polažete baš danas na 109. godišnjicu veličanstvene srpske pobede u Kolubarskoj bici i to baš ovde u Valjevu, u kasarni koja nosi ime velikog srpskog vojskovođe, generala Živojina Mišića! Neka je na ponos i na zdravlje vama i vašim porodicama! Srećna vam zakletva, sinovi i kćeri Srbije! Neka živi Vojska Srbije! Neka živi naša jedina otadžbina i domovina i majka! Naša misao i vera! Neka živi Srbija- stoji na Instagramu ministra odbrane.

