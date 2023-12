Vučić izjavio saučešće porodici preminulog kuvajtskog emira šeika Al Sabaha

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas saučešće porodici kuvajtskog emira šeika Navafa al Ahmeda al Sabaha (86).

"Sa tugom sam primio vest o smrti kuvajtskog emira šeika Navafa al Ahmeda al Sabaha. Izražavam duboko saučešće porodici i prijateljskom narodu Kuvajta, uveren da će njegov legat mudre politike i razboritog vođstva nastaviti da živi", naveo je Vučić na društvenoj mreži X, nekadašnjem tviteru.

It is with deep sadness that I learned of the passing of Kuwaiti Emir Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah. My sincere condolences to his family and the people of Kuwait. I am confident that his legacy of wise governance and thoughtful leadership will leave a lasting impact.