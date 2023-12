'SRBIJA NEĆE STATI!' Orban čestitao Vučiću pobedu na izborima

Mađarski premijer Viktor Orban uputio je čestitku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću nakon pobede liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" na izborima koji su danas održani u Srbiji.

- Srbija neće stati! Čestitam predsedniku Vučiću i članovima njegove liste na njihovoj ubedljivoj izbornoj pobedi! - napisao je Orban na društvenoj mreži X.

#Serbia will not stop! Congratulations to President @avucic and members of his list on their overwhelming election victory!