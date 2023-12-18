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RIK objavio preliminarne rezultate parlamentarnih izbora: 'Srbija ne sme da stane' ostvarila UBEDLJIVU POBEDU

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Republička izborna komisija je obradila 96,68 odsto od 8.273 biračkih mesta

Republička izborna komisija saopštila je preliminarne rezultate izbora zaključno sa 20 časova.

Republička izborna komisija je obradila od ukupno 8.273 biračkih mesta obradila 96,68 odsto. Prema tim podacima cenzus prelaze:

ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA NE SME DA STANE - 46,71%,

SRBIJA PROTIV NASILjA – MIROSLAV MIKI ALEKSIĆ – MARINIKA TEPIĆ - 23,58%

IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE - 6,57%

DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU – SRPSKA KOALICIJA NADA – NOVI DSS – POKS – VOJISLAV MIHAILOVIĆ - 5,03%

MI-GLAS IZ NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ - 4,69%

VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA - 1,70%

USAME ZUKORLIĆ – UJEDINjENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENjA – BOŠNjACI SANDžAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI - 0,77%

SDA SANDžAKA - DR SULEJMAN UGLjANIN - 0,59%

“POLITIČKA BORBA ALBANACA SE NASTAVLjA – ŠAIP KAMBERI“ - 0,37%

RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ - 0,3%

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