Miloš Vučević uputio izvinjenje našim građanima sa KiM i Republike Srpske: Imaju pravo da glasaju, presedan je da se vređa srpski narod

Lider Srpske napredne stranke i ministar odbrane Miloš Vučević govorio je o izbornom pravu Srba sa KiM i iz Republike Srpke na Prvoj televiziji i ovim putem se javno izvinio svima onima kojima su biće upućene teške reči i naglasio da su uvek dobrodošli. Miloš Vučević.

- Mi u SNS se ne stidimo Aleksandra Vučića, mi se ne stidimo da kažemo da smo jedan tim. Ja sam mahom završavao svoje govore na mitinzima da smo jedna lista, jedna država. Mi smo verovali u to, nismo pravili zabunu kod građana, on je deo ove politike. Nikoga nismo krili. Ko nas se zna ko je nosiolac liste, a ko je prvi na listi, a ne kao na nekim listama da su ga krili u petom redu. Nastavićemo s istim ciljem da Srbija bude još jača, da se stara o Srbima gde god da žive. Dve poruke imam- želim da se izvinim Srbima s KiM i iz Republike Srpske, na uvrede koje su ima neki ljudi, autošovinisti, izrekli na društvenim mrežama. Vi ste uvek dobrodošli, vi ste neotuđivi. Oni imaju pravo da glasaju, govorim o građanima KiM nesporno, a oni koji imaju vojno državljanstvo iz Republike Srpske imaju pravo da glasaju i to je dozvoljeno zakonom koji su doneli oni koji sada kritikuju. To je presedan nad presedanima da neko vređa sopstveni narod. To je užasavajuće. Čestitam svim građanima Srbije koji danas slave Svetog Nikolu - istakao je Vučević.

