'OBUSTAVITE SVU POMOĆ PRIŠTINI!' Američka kongresmenka Klaudija Teni podnela predlog zakona

Kongresmenka Klaudija Teni iz Njujorka, koja je i kopredsedavajuća srpskog kokusa u Kongresu Klaudija Teni podnela je predlog zakona kojim bi se obustavila sva pomoć Prištini dok ne ispuni svoje obaveze.

Teni je u saopštenju istakla da Kosovo ne poštuje Briselski sporazum iz 2013. godine, čime krši međunarodne norme i stvara tenzije na Balkanu.

Naime, američka kongresmenka Klaudija Teni, predsedavajuća Srpskim kokusom, i zvanično je podnela predlog zakona kojim bi se obustavila sva pomoć Kosovu do ispunjenja obaveza, odnosno dok ne povuku snage sa severa, okončaju progon Srba i formiraju Zajednicu srpskih opština.

Zakon koji je predložila bi, isiče, zabranio bilo kakvu dalju pomoć Sjedinjenih Američkih Država Kosovu, dok se ne implementiraju određeni uslovi navedeni u Briselskom sporazumu iz 2013. godine.

Teni je podsetila da je Evropska unija 2013. godine pomogla u posredovanju u Briselskom sporazumu između Srbije i Kosova kako bi se ublažile tenzije između dve strane, ali da Kosovo nije ispunilo mnoge od svojih ključnih obaveza prema sporazumu – poput formiranja Zajednice srpskih opština i multietničkih policijskih snaga.

Pored toga, Kosovo je, ukazuje, uskratilo jednaka prava kosovskim Srbima.

