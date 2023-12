Goran Karadžić, član Srpske napredne stranke i proslavljeni srpski košarkaš, istakao je važnost nacionalnog jedinstva pod vođstvom predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ocenjujući ga kao istorijsku ličnost koja radi za celovitu srpsku istoriju.

- Moramo da stanemo i da krenemo u nacionalno jedinstvo, jer to i jeste jedna buduća priča pokreta koji je već osnovan. Ja ću biti emotivan, što je sportisti i dozvoljeno, ali isto tako mislim da ću biti objektivan. Mislim ovo što kažem, a neretko i napišem, a to je, srpski narod je blagosloven što ima upravo ovakvog predsednika, da je on istorijska ličnost, jer on više ne radi niti za sebe, niti za svoje najbliže, nego radi za celovitu srpsku istoriju. Mislim da je toga već mnogo urađeno - istakao je Karadžić.

Karadžić je naglasio da, iako se često diskutuje u materijalnom smislu, postoji dublja dimenzija u vođenju države.

- Mi pričamo uglavnom u materijalnom smislu, jer prosto i živimo od toga. Ali u svakom slučaju, Vučić jeste istorijska ličnost, jesmo blagosloveni pa mogu da ga mrze ti koji se kriju iza navodne borbe protiv nasilja, a politika mrežnje, ponavljam Dragoljuba Kojičića, upravo ne ide ničemu dobrom. To se videlo sada, a videće se i uvek - rekao je Karadžić.

Karadžić je takođe istakao da je predsednik Srbije prepoznat kao svetski državnik koji se susreće sa poštovanjem na međunarodnom nivou.

- Sve u svemu, mi imamo jednog svetskog državnika, to vidimo ne samo da nas žele, nego nas primaju na razgovore u svetu. To je zato što imamo pravu domaćinsku politiku, ili ti domaćine u našoj kući koja se zove Srbija - zaključio je Karadžić.

Karadžićeva podrška predsedniku dodatno naglašava važnost zajedništva u ostvarivanju ciljeva društva.