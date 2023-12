Vučić se obratio građanima Republike Srpske: Većinska Srbija vas voli! Odbranićemo izbornu volju građana (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić po prvi put se obratio građanima Republike Srbije.

Kako je rekao, obraća im se u ime srpskog naroda i svih građana Srbije.

- Želim da vam se izvinim zbog strašne kampanje koju protiv vas, naših sestara i braće vodi jedan deo političke javnosti u Beogradu, jedan deo onih koji nikako ne mogu da se pomire sa bog zna kojim uzastopnim porazom i koji po svaku cenu žele da dođu na vlast, pa makar to učinili i preko vaših leđa, makar vas okrivili za svoje poraze iako ama baš ni za šta niste krivi - istakao je Vučić.

- Oni dobro znaju koliko je mali broj ljudi iz Republike Srpske glasao i to u skladu sa zakonima ove zemlje, Ustavom i to baš onako kako si i njihovi kontrolori u nekim mestima potvrdili - mirno, civilizovano i onako kako to priliči ozbiljnim ljudima - rekao je Vučić i dodao:

Hoću da vam se izvinim i da kažem da je većinska Srbija, većinski narod voli Republiku Srpsku, uvek poštujući Bosnu i Hercegovinu. Mi volimo Republiku Srpsku i nikada se nećemo odreći svog naroda i uvek ćemo biti uz vas i nećemo bežati i nećemo se sklanjati od onih koji bi da se sa vama posvađaju

Vučić je istakao da će biti odbranjena izborna volja naroda i u to nema nikakve sumnje.

