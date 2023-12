Milović: Očekujem da međunarodna zajednica zaustavi uzurpaciju Rajske banje

Potpredsednik Srpske liste i bivši predsednik opštine Zvečan Dragiša Milović izjavio je dabnas da očekuje da međunarodna zajedinica podigne glas i zaustavi uzurpaciju kompleksa "Rajska naja" u selu Banjska u Zvečanu.

On je za Javni servis to rekao da je na Kosovu i Metohiji sve moguće, pa i to da do zuba naoružani kosovski policajci na Svetog Nikolu upadnu u kompleks "Rajska banja", izbace radnike na ulicu i predaju je prištinskoj agenciji za privatizaciju.

- Neko pokušava da banjski kompleks uzurpira, 60 radnika je ostalo na ulici, 60 porodica je živelo od 'Rajske banje', a 1.000 pacijenata je koristilo banju - kaže Milović.

Ističe da se tim potezom ljudima uskraćuje ljudima pravo na rad i lečenje, kao i da je to postupak zastrašivanja.

- Ne dovode ovakvi potezi do smirivanja situacije. Ovo bezakonje upotreba sile je na svakom koraku. 'Rajska banja' se nalazi u zoni zaštite kulturnog dobra. Imamo i nepoštovanje imovinskih prava u izgradnji puta, bez obzira što nemaju dozvolu, da se taj put gradi. To pokazuje da se ne poštuju ni imovinska ni ljudska prava na KiM - kaže Milović.

Prema njegovim rečima to što se dešava na KiM je zastrašivanje da se Srbi isele sa svojih ognjišta, a da se sve odigrava pred međunarodnom zajednicom.

- Mi nemamo slobodu kretanja, Jarinje i Brnjak su blokirani. Naši radnici u opštinama su već šest meseci na ulici.To je jedno stanje u kojem se srpski narod nalazi, a međunarodna zajednica na to ne reaguje. Sve smo ovo predočili predstavnicima Kvinte - rekao je Milović.

Govoreći o nedavno održanim izborima i tome što Srbima sa KiM nije omogućeno da glasaju na teritoriji Pokrajine, Milović kaže da je Priština učinila sve da što manje ljudi iskoristi pravo glasa, ali da su građani bili uporni, i izašli da glasaju.

- Očekujem da Srbija ekonomski jaka bude jedini garant za opstanak Srba. Naš izlazak na izbore znači da želimo da imamo neraskidivu vezu sa državom Srbijom - kaže Milović.