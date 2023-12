Pojavio se NOVI SNIMAK MLADIĆA KOJI JE PRAVIO NEREDE ispred RIK-a: Oglasilo se Tužilaštvo

Petar Đurić, predsednik pokreta "Ćale ovo je za tebe", objavio je na svom tviter nalogu snimak Dragoslava Milojevića, jednog od učesnika nereda ispred Republičke izborne komisije.

Dragoslav Milojević (20) iz Jagodine jedan je od dvojice mladića koji su u ponedeljak uveče fizički napali direktora Republičkog zavoda za statistiku Miladina Kovačevića ispred zgrade RIK-a tokom protesta opozicije. On je nakon hapšenja na saslušanju u policiji, a potom i u Višem tužilaštvu, izjavio da su mu lideri koalicije "Srbija protiv nasilja" Dragan Đilas i Marinika Tepić plaćali 150 evra "kako bi fizički napadao državne funkcionere, uz obavezu i da prisustvuje na svakom protestu i izaziva haos".

Međutim, na novom snimku Milojević je negirao ove navode, tvrdeći da ga je policija tukla i naterala da izjavi da je uzimao novac za izazivanje nereda.

Nakon što se ovaj snimak pojavio, oglasilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.

- U cilju tačnog informisanja, Više javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da je osumnjičeni Dragoslav M. na saslušanju pred ovim tužilaštvom 18. decembra 2023. godine izričito izjavio da ga od trenutka hapšenja niko nije maltretirao.

Ispovest Dragoslava Milojevića posle torture koju je doživeo od strane pripadnika policije. Borba se nastavlja, ne damo nijednog građanina Srbije. Želimo promene, želimo poštovanje izborne volje. pic.twitter.com/5QPXLuwmhE — Petar Djuric (@Petar__Duric) 20. децембар 2023.

Na posebno pitaje tužioca da li je maltretiran od strane policije, osumnjičeni je odgovorio: "U utorak oko 00.00 časova dok sam bio na ulici neko me je udaario u glavu nekim predmetom, kada me je policija privela, niko me nije maltretirao", izjavio je osumnjičeni na zapisnik sa saslušanja, koji je potpisao bez stavljanja primedbi, kao i njegov izabrani branilac.

Dragoslav M. je prethodno podučen o svojim pravima u krivičnom postupku, pored ostalog da može da zahteva lekarski pregled bez odlaganja, odnosno da ga pregleda lekar koga slobodno odabere, a ako nije dostupan, lekar koga odredi tužilaštvo ili sud, a što Dragoslav M. nije tražio. Napominjemo da osumnjičeni nije imao bilo kakve vidljive povrede, niti se žalio na iste - zaključeno je u saopštenju Tužilaštva.

Aleksandar Vučić o Milojeviću I predsednik Vučić je danas, tokom obilaska vijadukta kod Vrbasa, prokomentarisao slučaj Milojevića i njegove tvrdnje da mu je policija sugerisala šta da govori. - Ovaj što kaže: "Dobijao sam pare od Đilasa i Marinike", a onda posle kaže: "Naterala me policija". Kaže bio sam u 29. A nikada u životu nije bio u 29. A onu adresu u Vojvode Stepe, jel mu to policija rekla gde da ide da uzima pare. Joj, joj, joj, joj - rekao je on.

