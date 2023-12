'ONAJ KO JE NA VLASTI PREDSTAVLJA DRŽAVU' Prof. dr Nestorović: Ako bi došlo do nasilnih promena na ulici, podržali bismo vlast!

Nosilac liste "Mi, glas iz naroda" Branimir Nestorović izjavio je danas da ta lista ostaje pri stavu da neće pružati podršku nijednoj stranci, ali kaže da bi podržali vlast ukoliko bi došlo do pokušaja nasilnih promena na ulici.

"Samo jednu malu ogradu imamo, jer se komplikuje situacija sa tzv. prozapadnom opozicijom - ako bi došlo do nasilne pomene na ulici mi bismo onda podržali vast, jer onaj ko je na vlasti predstavlja državu", rekao je Nestorović za Tanjug na pitanje da li su doneli odluku koga će podržati i da li će sa nekom strankom ići u koaliciju.

On je istakao da bi to bila jedina varijanta da nekoga podrže.

"Mi nećemo ni sa kim, jer i nas niko nije podržao. Mi smo od početka sami. Svi su nas bojkotovali, potcenjivali. Bilo bi loše za pokret da se na početku svrstavamo na jednu stranu. Možda bi bilo profitabilno za nekog pojedinačno, ali loše za pokret", rekao je Nestorović u intervjuu za Tanjug.

Na pitanje da li je tačno da postoji mogućnost da traže mesto gradonačelnika kako bi dali podršku vladajućoj koaliciji, Nestorović kaže da je to bila ideja jednog člana pokreta, koju je nazvao ucenjivačkom i istakao da to nije opcija i da ne predstavlja mišljenje rukovodstva pokreta.

Na pitanje šta bi značila u praksi manjinska podrška naprednjacima i socijalistima u gradu, ukoliko se te dve stranke dogovore da formiraju vlast, Nestorović kaže da ne zna šta bi to značilo i istakao da njih niko nije zvao i da nikakvu konkretnu ponudu nisu dobili.

"Predsednik Aleksandar Vučić je u dva-tri navrata ponovio da od nas zavisi, ali mi nikakvu konkretnu ponudu od njih nismo dobili. Mi ni sa kim nismo razgovarali zato što ne znam o čemu bismo razgovarali. Ako doneseš odluku da nećeš da učestvuješ onda nemaš o čemu u stvari da razgovaraš. Tako da mi nemamo nikakve konkretne ponude", rekao je Nestorović.

Kako kaže, možda je neko pojedinačno s nekim razgovarao, ali je takođe napomenuo da je uže rukovodstvo pokreta sinoć imalo sastanak, kao i da će sutra na konferenciji za novinare preneti svoje stanovište.

"To je da ćemo nastaviti sami da radimo, da nećemo da idemo ni sa kim. Nama nije cilj da sad osvojimo vlast, nije nam cilj da participiramo u vlasti, nego da izgradimo jedan snažan pokret koji će u budućnosti moći da kreira politiku, ne da budemo taj ucenjivački jezičak na vagi, nego da formiramo jedan jak pokret. Ovo nam je dalo puno elana, pokazalo se da ljudi prepoznaju tu ideju i da im se sviđa", rekao je Nestrović.

Nestorović je rekao da je mišljenje 90 odsto onih koji ih podržavaju i sa kojima su razgovarali da ta lista ne treba da ulazi u "političke igre", te istakao da ta lista sluša glas naroda.

Na pitanje kako komentariše proteste opozicije ispred RIK-a i da li lista "Mi, glas iz naroda" smatra da su izbori navodno pokradeni, Nestorović kaže da bi tako nešto moralo da se dokaže.

"Mi smo imali nekoliko hiljada kontrolora. Na samim biračkim mestima skoro uopšte nije bilo nepravilnosti. Znači sam proces glasanja je protekao kako valja, tako su rekli naši kontrolori.

Moraš da dokažeš da se nešto događalo. Mislim da je suština cele priče što su oni razočarani što ne mogu da osvoje vlast i onda bi hteli da zovu mamu i tatu u pomoć. Oni nemaju većinsku podršku", ocenio je Nestorović.

Nestorović dodaje da je nesporno da naprednjaci imaju svoje glasače, preko milion, što je, kako kaže, ogromna snaga.

"Ali ti moraš da podneseš neke dokaze za izbornu krađu. Mi nismo imali dovoljno ljudi da bi nešto tako radili, nemamo nikakav dokaz, nismo podneli nikakav prigovor, pošto nemamo ništa u rukama. Naši pravnici su vrlo temeljno analizirali te primedbe opozicije, to su besmislene primedbe, potpuno opšte. Traži se da se poništi zbog opštih nepravilnosti, to je potpuno besmisleno", rekao je Nestorović.

Nestorović podseća da se prozapadna opozicija prvo žalila samo na nepravilnosti u Beogradu, a onda su poručili da traže da se ponište izbori u celoj Srbiji, pa su se, kako kaže, obratili svojim "zaštitinicima sa zapada".

"Videćemo, meni je zanimljivo ovo što je rekao predsednik, da će obelodaniti učešće neke strane službe u našem izbornom procesu.

Ličilo je jednog trenutka da će pokušati Majdan, međutim mislim da nemaju snage za to. Mislim, prosto rečeno, protesti su dosta mlaki, znači nema te energije koja bi mogla pokrenuti njihove pristalice", ocenio je on.

Na pitanje da li ga je neko zvao da razgovaraju o podršci, ako predstavnici vladajuće koalicije za sad nisu, Nestorović kaže da je pokušao Miloš Jovanović iz koalicije NADA.

"Ali šta da pričamo s njima. Oni su se jasno opredelili na kojoj su strani", rekao je Nestorović, a na pitanje da li misli na najavljenu saradnju Jovanovića sa Draganom Đilasom, Nestorović je odgovorio potvrdno. On je podsetio da što se njih tiče, još su na samom početku rekli da je to jedina opcija koja apsolutno ne dolazi u obzir ni u kojoj varijanti.

"To je ta prozapadna opozicija, antisrpska opozicija. Tako da nemamo o čemu da pričamo", precizirao je on.

Nestorović veruje da bi listi "Mi glas iz naroda" išlo "u račun" da se raspišu novi izbori, jer je ta lista sada dosta vidljivija i dobila je publicitet, te smatra da bi osvojili i bolji rezultat.

Nećemo sigurno osvojiti vlast. To je potpuno jasno, nije ni cilj bio. Nama je cilj bio da pređemo cenzus. Zato što kad pređeš cenzus, onda postaješ parlamentarna stranka sa svim prednostima parlamentarne stranke. Dobijaš pristup medijima, neki novac iz budžeta i možeš da stvaraš strukturu. Sve opozicione stranke do sad koje su ušle u parlament, one su pare koje su dobijale od države trošile za svoje lične potrebe. A mi imamo nameru da to utrošimo tako da razvijamo infrastrukturu na terenu", objasnio je Nestorović.

Na pitanje da li smo bliže raspisivanju novih izbora u Beogradu ili formiranju vlasti, Nestorović odgovara da bi novi izbori razrešili tenzije i izbili bi, kako kaže, argument opozicije o tome da je "vlast ne znam šta radila", ali dodaje da ta odluka nije na njima.

"Mi se spremamo za lokalne izbore koji će biti održani na proleće. Mislim da su čak oni i važniji, jer su lokalni problemi ljudi veliki. Ako bude izbora u Beogradu već imamo neku infrastrukturu. Jedan ozbiljan čovek koji se bavi politikom rekao mi je da je ovo što smo mi uradili nezapamćeno u istoriji. Mi smo za mesec i po dana bez novca, bez podrške medija, bez infrastrukture uspeli da se skupimo, izađemo na izbore i osvojimo skoro pet odsto. Probaćemo da iskoristimo tu energiju zbog naroda, ne zbog nas", rekao je Nestorović.

On je rekao i da je dobio na stotine poruka u nedelju uveče.

"To je stizalo, stotine poruka je bilo. Dobro, to je taj efekat, doživeo sam već to u životu. Kad mi je išlo dobro, javljaju se ljudi da se preporuče. Ali bilo je i iskrenih čestitiki od naših ljudi iz inostranstva", rekao je Nestorović.

Kaže da to jeste lep osećaj, ali je napomenuo i da je uspeh vrlo opasna stvar.

"Neuspeh te nešto nauči, a uspeh je opasna stvar jer kad ovako iz ničega dobijaš nešto, tu postoji opasnost da zabrljaš i sad moramo vrlo oprezno da se širimo", zaključio je Nestorović.