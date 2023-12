VESIĆ: SRBIJA JE MATIČNA DRŽAVA SVIH SRBA

Član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Goran Vesić istakao je da naši sunarodnici iz Republike Srpske, po zakonu donetom 2003. godine, imaju pravo da glasaju na izborima u Srbiji i da je taj zakon donet mnogo pre nego što je SNS postojala, a prvu ideju za donošenje tog zakona dao je tadašnji srpski premijer Zoran Đinđić.

"Kada sam se bavio javnim poslovima trudio sam se da što veći broj birača iz Republike Srpske glasa u Republici Srbiji, jer sam tada verovao, a verujem i sada, da je njihovo mišljenje važno kada se glasa o partijama koje treba da budu garant zaštite državnih i nacionalnih interesa Srbije i svih Srba. Tada to nikome nije smetalo. Recimo Hrvati iz BiH glasaju na izborima u Hrvatskoj i imaju svoje poslanike u skupštini u Zagrebu. I to nikome ne smeta", napisao je Vesić na društvenoj mreži X (Tviter).

Vesić je rekao da za partije, koje danas predvode opoziciju u Srbiji, glavno pitanje nije da li građani Republike Srpske imaju pravo da glasaju u Srbiji, jer je zakon jasan i on kaže da oni to pravo imaju, nego da je pravo pitanje za te partije zašto ljudi iz Republike Srpske ne glasaju za njih.

- Odnosno šta te partije treba da učine i kakvu politiku treba da vode da bi dobile podršku i poverenje glasača iz Republike Srpske? Zvanične institucije već su demantovale priču o 40.000 "birača uvezenih u Srbiju", neki mediji pišu o našim sunarodnicima iz Republike Srpske kao da je reč o uvozu marve, tako da ovaj izveštaj nema apsolutno nikakvu utemeljenost u činjenicama, već se radi o dokumentu koji treba da delegitimiše izborni proces i ospori volju ubedljive većine Srba, koji su glasali za SNS i predsednika Aleksandra Vučuća - rekao je on. Kako je rekao Vesić, očigledno je da se radi o pokušajima da se ovo pitanje internacionalizuje, čime bi se otvorio put za rast uticaja stranog faktora na prilike u Srbiji. - Uprkos jasnim porukama našeg najvećeg zapadnog saveznika čiji su zvaničnici izrazili zadovoljstvo, što će na putu reformskih procesa u Srbiji i izgradnje mira i stabilnosti u regionu moći da sarađuju sa budućom Vladom Republike Srbije. Nažalost, one opozicione stranke koje danas u Srbiji vode hajku protiv građanki i građana Srpske učestvuju, nadam se nesvesno, u kampanji za ukidanje Republike Srpske koja se vodi u pojedinim krugovima u međunarodnoj zajednici - istakao je Vesić. Kako je rekao on, Srbija neće dozvoliti da se njen demokratski kapacitet urušava postupanjem vansistemskih političkih grupacija, čiji je jedini cilj destabilizacija zemlje uprkos jasno ispoljenoj volji građana Republike Srbije na izborima.