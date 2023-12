Opozicionar Srđan Škoro RAZBUCAO đilasovce: Besmislen štrajk glađu, što ne vratite mandate? (VIDEO)

Ističe da bi najpoštenije prema građanima Srbije bilo da svi do jednog podnesu ostavke.

Opozicionar Srđan Škoro, predsednik pokreta Pobuna i jedan on najvećih kritičara predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kritikovao je listu „Srbija protiv nasilja“ koja je okupljena oko Dragana Đilasa zbog ponašanja nakon izbornog poraza.

– Oni sami neće otići nikada, što se njih tiče. Oni ne osećaju to, oni su zadovoljni, njima je lepo. Preračunajte, Ne davimo Beograd je dobio duplo više, Miki Aleksić koji ni nema stranku, pokret juče formiran ima jedno 12-13 do 15 poslanika. Pazite, to su pare ozbiljne u pitanju. Đilas takođe. Njih baš briga. Oni ne misle da se formiraju – kazao je on.

Dodao je da će đilasovci nastaviti da ubeđuju građane do narednih izbora da su ovi održani 17. decembra pokradeni.

– ‘Ajde sledeći put, pa ćemo ovo, pa ćemo ono. A ništa se ne dešava sledeći put. Svaki put isto. Pa je onda bila priča mi ćemo uzeti Beograd i još 5-6 gradova. I? Jesu ovi, Milivojević veliki govornik, Aleksić govorili Kruševac je pod kontrolom, Bata Gašić propao. Eno, Vučić uzeo tamo 51 odsto u Kruševcu, sam, bez SPS. Svuda – istakao je.

Škoro dodaje da je slična situacija i u Šapcu.

– Eno onaj sa mornaricom, Zelenović, čuveni gradonačelnik Šapca, narod je naklonjen njemu, zna šta je demokratija, setiće se. I? Gde je to bilo? I onda neko pita, čekaj, šta vi predstavljate, koga vi izigravate? – dodao je opozicionar.

On je pozvao predstavnike Đilasove liste da vrate mandate ili da podnesu ostavke.

– Postavljam jedno pitanje, zašto vi ne izađete i vratite sve mandate i kažete: „Nećemo ulaziti u pokrajinu, ovde, nećemo nigde“ i napravite jednu krizu? To bi bio jedan momenat. Drugi, koji mislim da bi bio još pošteniji prema građanima Srbije je da svi do jednog podnesu ostavke. Ulazimo u 12-13. godinu gde oni nas zamajavaju sa Beogradom, samo što nije pao i sa osvajanjem republike, pobedom nad Vučićem. Ovaj svake godine sve jači i jači, a samo nestaju pojedinci, razni ljudi i proizvode se nove žrtve ovog režima i ponašanja opozicije koju baš briga za sve to – kazao je Škoro.

Opozicionar Srđan Škoro RAZBUCAO đilasovce pic.twitter.com/PbycyhgiI9 — Silvana (@Silvana71376830) 23. децембар 2023.

Ako išta ima dobro, to je prilika da se prečisti sadašnji oblik opozicije, dodao je.

– To je jedini način da se pobedi Vučić. Svega ima, jasno je šta je, ušli ste u to na način na koji ste ušli, pristali se na krađu u startu, na sve i sad očekujete od građana… prvo ste ih kritikovali da nisu dovoljno izašli, izlaznost ništa nije povećana, sad su kao građani krivi, pa onda što nisu glasali za vas u većem broju i sada vi dolazite i pravite ovu predstavu u RIK-u koja je jedna opereta. Doduše, Marinika je bila balerina pa možda se uklapa to u ceo ambijent, možda će ona odigrati nešto što će se možda nekom dopasti – ističe.

Škoro napominje da je greška što se krenulo u štrajkove glađu.

– Ići odmah na neke štrajkove glađu koji ništa nisu doneli… Vi kad pogledate fizionomiju, face ljudi koji su došli da protestuju ispred RIK je l’ vidite u njima da su to ljudi koji su pobedili na izborima? Ne, oni su smrknuti. Izbečeni, isprepadani, kao da su pali s Marsa. I kao tu dolaze da nešto odrade. Vi kad pobedite, dolazite kao gazda. I onda vidimo kako ćemo to da izvedemo, nasmejani, jer znam da iza mene stoje glasovi – kaže on.

Dodaje da opozicija to ne radi, te da je to prvi znak da nešto nije u redu.

– Samo te ljude, te mlade ljude zamajavate, što će se na kraju pokazati, trajaće dva-tri dana, ovi će da izađu sa saopštenjem da nema krupnih prekršaja i šta ćemo onda. To je to. Vučić u tom smislu, da zaključimo njegovu listu, ima srećnu okolnost – dok god je Đilas glavni u opoziciji, on može da vlada i 20 godina kako voli. To je moja prognoza – zaključio je Škoro.

