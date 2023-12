AMBASADOR ĐURIĆ: Predlog kongresmenke Teni najracionalniji zakonodavni pokušaj da se pomogne pomirenje na Balkanu

Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić ocenio je da je predlog zakona podrške Briselskom sporazumu koji je pre nekoliko dana predložila kongresmenkaKlaudija Teni najvažniji i najracionalniji zakonodavni pokušaj da se pomogne pomirenje i normalizacija odnosa na Balkanu u više od jedne decenije.

"To je podjednako korisno za sve uključene strane. Oni koji se protive delu u kome se poziva da se stane na kraj kršenju ljudskih prava Srba na Kosovu* trebalo bi da se bolje informišu i dobro razmisle o svojim vrednostima", naveo je Đurić na platformi "X".

Teni je 19. decembra predložila zakon kojim bi se zabranila svaka dalja pomoć SAD Kosovu dok se ne sprovedu određeni uslovi navedeni u Briselskom sporazumu iz 2013. godine.

„Dok smo svedoci tekućeg ugnjetavanja i diskriminacije kosovskih Srba zbog neuspeha u sprovođenju ključnih odredbi Briselskog sporazuma iz 2013. godine, imperativ je da SAD zauzmu stav za demokratiju, mir i stabilnost u regionu“, navela je Teni.

