'VLAST U SRBIJI SE DOBIJA NA IZBORIMA!' VUČIĆ: Neće biti nikakve nasilne smene, spremite se sledeći put, pa probajte da dobijete neki glas više!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Predsednik Aleksandar Vučić čestitao je najpre katolički Božić svima u Srbiji koji slave taj praznik po Gregorijanskom kalendaru.

- Želim da svim vernicima Rimokatoličke vere, svima onima koji Božić obeležavaju po Gregorijanskom kalendaru, čestitam praznik, da im poželim mir, dobro zdravlje, veselje u kući i dobru godinu pred nama - poručio je Vučić.

Vučić je u obraćanju naciji rekao da će danas da predstavi sve ono što smatra da je važno za Srbiju u naredne četiri godine.

- Projekte od vitalnog značaja i kako smatram i kako mislimo da će Srbija da izgleda, uz mnogo podataka, istovremeno analiziraćemo situaciju na Kosovu i Metohiji pred predstojeće događaje i istovremeno govoreći i o proteklom izbornom ciklusu i onome što nas pre svega pri izboru budućih organa odnosno predstavnika, koje javne funkcionere je neophodno da izaberemo da bismo mogli da ostvarimo odgovarajući rezultat - rekao je Vučić.

Kako kaže, od 1. januara se 10 posto povećavaju plate u javnom sektoru. Dodaje da to znači da niko u Srbiji ne može da primi manje od 47 hiljada dinara platu, što je u odnosu na 15 hiljada koliko je bilo pre 11 godina, značajan napredak.

- Za penzionere ide povećanje od 14, 8 posto. Nemamo nikakvih problema sa javnim finansijama. Od rebalansa koji je izvršen u septembru, imamo 300 miliona evra veće prihode. Mi smo rebalanskom povećali prihode koje ćemo da imamo - rekao je Vučić.

Kako kaže, posebno je ponosan na činjenicu da poslednji rezultati pokazuju da će stopa deficita biti od 2,3 do 2,4 posto, a da stopa javnog duga nijednog trenutka neće preći 52,5 odsto u odnosu na BDP. Dodaje da su to izuzetno dobri rezultati za Srbiju.

- MIslimo da sledeće godine posvetimo pažnju pre svega dvema oblastima, najpre obrazovanje zatim i zdravstvo. Uložićemo više novca nego ikada do sada u školstvo i nauku, ali ćemo raditi dodatno u dualnom obrazovanju.

- Radićemo na dovođenju franšiza nekih svetskih univerziteta - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da će se ulagati i u zdravstvo, posebno, ističe ulagaće se u ljude. Kako kaže, mora da se pokaže briga prema ljudima, ne samo zidove i aparate, već i ljude.

- Mnogo toga je urađeno ali ćemo morati još više pažnje prema ljudima da pokažemo - rekao je Vučić.

Kako kaže, za tri dana kreće izgradnja Bio4 kampusa na Torlaku.

Javnosti se potom obratila i premijerka Srbije Ana Brnabić.

Brnabić je rekla da počinju pripremni radovi na BIO4 kampusu, gde će biti 1.400 profesora i izdavača, više od 1.000 doktora nauka u 300 laboratorija.

- Kampus će biti izgrađen do 2026. godine. To znači da ćemo uložiti u istraživanje u oblasti zdravstva da bismo razvijali najmodernije terapije, da svaki naš građanin može da dobije personalizovani lek i na najbolji mogući način zaštitimo zdravlje naših ljudi i produžimo životni vek. Već se radi na inovativnim terapijama, na primer na najinovativnijoj terapiji za lečenje multipla skleroze. Pre nego što izgradimo zgrade već radimo na onome što znači život za nađe ljude. Ulažemo i u veštačku inteligenciju, to na najbolji način može da pomogne privredi, zdravstvu i energetici - rekla je Brnabić.

- Zadovoljstvo mi je što vidim sve veću zastupljenost naših naučnih instituta. Mi ćemo graditi i NT park u Kruševcu i Kragujevcu. Očekujem da 2027. Srbija bude jedna od najnaprednijih evropskih zemalja - dodala je premijerka.

Brnabićeva je rekla da se mamografski snimci očitavaju upravo uz pomoć veštačke inteligencije.

Istakla je da će uskoro da se grade naučno-tehnološke parkove u Kraljevu, Kruševcu, Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Čačku.

Vučić je istakao da su to stvari koje će da prave razliku.

Novi infrastrukturni planovi

- Završili smo 99,91 odsto radova na kostolačkoj termoelektrani. Naši protivpožarci su dovoljno mudri da ne dozvoljavaju da se pređe preko svega, već kineska kompanija mora da pispuni sve uslove. Očekujem da to bude najkasnije početkom aprila. Imaćemo mnogo veću snagu za instalisanje električne energije. To je prvi veliki energetski objekat u poslednjih 40 godina. Planiramo da radimo gasovod Mokrin - Beograd. Tu dolazi rumunska interkonekcija i moraćemo da proširujemo kapacitete našeg gasa, jer ga mnogo trošimo - rekao je Vučić i dodao:

- Spuštaju se čelik i plastika do Prijepolja, Priboja, Nove Varoši, Turin je uskoro gotov, a idemo i do Valjeva, bez obzira za kašnjenja. Moramo da izvršimo rekonstrukciju vlasinskih hidroelektrana i treba da se uradi konekcija ka Severnoj Makedoniji. Posebne razgovore ćemo imati o planu da se tek 2026. krene u izgradnju naftogoda ka Mađarskoj, to mora da se ubrza i mora da se krene 2024. godine jer im za projektovanje tri godine nije potrebno. Izgradićemo naftovod što pre, jer danas imamo samo jednu mogućnost dotoka nafte, preko Hrvatske.

Predsednik je napomenuo da su rezerve zlata na rekordnom nivou, na 40 tona, uz rekordne vrednosti zlata, a da su na rekordu i devizne rezerve.

- Dve milijarde evra ćemo potrošiti, ali će nam spojiti Sobmor i Kikindu. Gradimo auto-put punog profila Beograd - Zrenjanin i Zrenjanin - Novi Sad, koji će da se spušta do Rume. Nastavljao saobraćajnicu ka Loznici. SVe su potpisani ugovori. Imamo i 19 km Kuzmin - Sremska Rača. To su ogromni novci. To je potpuno novi krvotok Srbije što se tiče auto-puteva. Za nekoliko meseci će biti gotova beza saobraćajnica do Požarevca i nastavljamo dalje ka Gradištu i Golupcu. Veliki projekat je obilaznica oko Kragujevca, koja će da spoji sa moravskim koridorom koji spaja Čačak i Kraljevo. Završavamo do Požege. Tunel ispod Jelice nam pravi probleme, zasad je najduži. reteći će ga fruškogorski. Radi se put do Boljara i Duga Poljana - Nova Varoš će biti brza saobraćajnica koja će da spaja put ka Prijepolju i put ka Crnoj Gori, da ne bismo odsekli Prijepolje.

- Završava se i brza saobraćajnica Kraljevo - Novi Pazar što bi trebalo da omogući ljudima iz Novog Pazara da dođu do Beograda za nešto više od dva sata. Postoje tri putne vodoravne linije koje će spajati istok i zapad Srbije. U planu su reguonalni i lokalni putevi. Uložićemo u naredne tri godine dve milijarde evra za lokalne i regionalne puteve. Ima mnogo starih puteva, hoćemo sve da ih obnovimo. Auto-puteve koristimo svi, ali ti ljudi moraju da imaju bolje puteve pored svojih kuća. Kada je u pitanju železnička infrastruktura, ubrzano radimo brzu prugu Bograd-Niš. Vozovi se vraćaju na biznis mapu Srbije. Više od tri miliona smo imali već na vozu Soko. Pojačava se i saobraćaj ka Valjevu, za to nisam sigurna da ćemo imati novac, zavisi od stope rasta - dodao je.

Vučić je govorio i planiranim elektro punjačima. On je rekao da se očekuje rast prodaje električnih automobila u Srbiji, naročito kada u Kragujevcu počne da se proizvodi "panda".

- Za mene je posebno važno da istaknem EXPO 2027 koji će od nas da zahteva dodatne investicije. Moraćemo da uložimo mnogo u infrastrukturu. Tu će biti 1.500 stanova za učesnike EXPA. Tu će biti novi sajam, osim stare halekojoj ćemo dati novo ruho. Podići ćemo nacionalni stadion, ali i veliki stadion za plivanje i moderne sportove, kao i pristan na Savi koji ćemo kasnije koristiti kao deo rečne infrastrukture. Izgradiće se brza pruga od aerodroma do Ekspa, ali i od aerodroma do centra grada.

Situacija na Kosovu i Metohiji

- Protekla su tri meseca, a porodice i advokati stradalih Srba nisu dobili nalaze obdukcije Stefana Nedeljkovića, Igora Milenkovića, Bojana Mijailovića. Govorili su da je obdukcija izvršena, ali ne i ko ju je izvršio. Rekli su da će doći na vreme, a porodice nisu dobile nalaz. Zašto? Kurti je kritikovao specijalce da ništa nisu uradili u Banjskoj i da su ubili tri Srbina iz snajpera iz daljine, baš kako smo upozoravali evropsku i svetsku javnost. To su ljudi i tražićemo da se ispita kako su i zašto hladnokrvno pobijeni.

- Govorili su da su 114 puta napadnuti na severu. Ne postoji nijedan zakonski osnov po kom oni mogu kao snage bezbednosti da boravu na severu KiM. Po Briselskom sporazomu regionalnu policiju čine Srbi i oni predlažu direktora. Ništa od toga nije bio slučaj. Uprkos progonu stanovništva, broj novorođenih beba će biti veći nego prošle godine. Kurti ne želi da sprovedee nijedan sporazum. Srbija će da sprovede sve što je rekla, ali će da čeka i formiranje ZSO. Uradili smo lične karte, tablice, uvek smo se trudili da postignemo kompromis - dodao je.

Vučić naglasio da Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova i da ga neće priznati.

- Srbija ne prihvata bilo kakve dokumente za članstvo Kosova u UN. Očekujem oko toga široku polemiku u januaru. O tome ćemo imati tešku situaciju. Sve ovo što se tiče slobode kretanje robe, ljudi i usluga, to je trebalo da završimo, da pokažemo da oni ne žele ništa od toga.

O nedavno održanim parlamentarnim i beogradskim izborima - Izbori su protekli mirno, bili su najmirniji u novijoj istoriji Srbije. Veoma sam ponosan na tu činjenicu. Bila su dva manja incidenta - tokom kampanje nije bio nijedan incident. Postojao je manji fizički incident gde je jedan od direktora iz javnog sektora napao damu koja je radila kampanju od vrata do vrata i jedan lažni incident u Pirotu. - Imali ste 83 prigovora 2022. godine, a 2023. - 48. Žalbe RIK-u - 53 - 2022. godine, a svega devet ove godine. - Sećam se što je RIK uputio MUP-u zahtev. U RIK je doneto 500 pozvia za glasanje za koje se tvrdilo da su fantomski birači. RIK je juče uputio zahtev MUP da provere sve to što je dostavljeno, svakog čoveka poimence. Tamo je bilo 496 poziva, iako su oni nebitna stvar i ne znače ništa. MUP je pregledao sve pozive, od 496 poziva svi su postojeći ljudi, koji su upisani u birački spisak. Od tih 496, 487 je mnogo ranije bilo upisano na istom biračkom mestu, najmanje četiri godine ranije. Svega devetoro je upisano 2022. godine, ali šestoro od njih su menjali prebivalište unutar Beorgada. - Gde im se dede tih 49.000 glasača iz Republike Srpske? Nije problem što napadate Vučića ili Dodika već zato što napadate naš narod iz RS, ni kriv ni dužan. Podsetio je da su strani posmatrači sami prijavili da nisu videli nijednu nepravilnost na njihovim biračkim mestima. Vučić je rekao da će institucije Srbije da okončaju izborni proces, a da će da se vidi gde će izbori da budu ponovljeni. - Izbora neće biti do 2027. godine, osim ako institucije ne odluče drugačije. Vučić je rekao da će institucije Srbije da okončaju izborni proces, a da će da se vidi gde će izbori da budu ponovljeni, kao i da će mnogi pokušavati da uruše Srbiju, kao što je Kurti izjavio da su "izbori pokradeni". Ističe da mnogi žele da Srbija bude lutak koga će pokretati svojim konopčićima. - Izbora neće biti do 2027. godine, osim ako institucije ne odluče drugačije. One će da urade svoj posao, imaće našu podršku da u skladu sa zaonom i demokratskim normama urade svoj posao. Svi od kojih zavisi večina imaju pravo da kažu da od te većine neće ništa biti. Verujem da ćemo u januaru da imamo konstituisanje Skupštine, a nadam se da ćemo da do kraja februara završimo formiranje Vlade.

Odgovori na pitanja novinara

Na pitanje kako vidi preveliku slučajnost u tome da su Aljbin Kurti i opozicija u Beogradu saglasni oko svega od izbora u Srbiji predsednik kaže da bi bio nefer kad bi rekao da tu postoji koordinacija.

- Postoje zajednički interesi, ali oni su više slučajni nego namerni. Moguće je da grešim - rekao je Vučić.

Ističe da svuda pokušavaju da ocrne predstavnike našeg naroda na KiM i u RS.

- Kampanju protiv Srba su vodili i Kurti i njegovi mediji i predstavnici bivšeg režima i njihovi mediji - kaže Vučić.

Vučić kaže da postoje i napadi na njegovu porodicu, kako iz Prištine, tako i od predstavnika bivšeg režima.

- I Kurti i njihovi mediji i opozicija ovde i njihovi mediji vodili su istu kampanju. Svi imaju za ključnu metu, a to je Vučić i njegova porodica. Ponosan sam jer Danilo nije hteo da skine majicu kad su mu uperili pušku. Srećan sam što sam mu otac, nadam se da će mi i Vukan biti tako hrabar, a siguran sam da bi i Milica bila tako hrabra. Postoji potpuna koordinacija medija o "krađi izbora". Baš ih briga za činjenice, nastaviće da lažu. Što bi Kurti voleo da se kaže nešto lepo o Srbiji? Što bi to Zagreb voleo? Što bi im bio interes jaka Srbija? Što bi mnogim drugim političkim krugovima u regionu to bio interes? Što bi im suverena i stabilna Srbija bila interes? Nema razloga. Zato je logično da će da podržavaju one koji ruše Srbiju

Predsednik se osvrnuo i na izjave opozicije nakon izbora.

- A zamislite tek kolika bi razlika bila na izborima da ne mora da me pregleda neuropsihijatar? Psihijatrijski slučaj vas bije 2:1. Šta god pokušavali, neće biti nasilne smene niti bilo čega. Vlast se menja na izborima, Srbija je demokratska zemlja - kaže predsednik.

Odgovarajući na pitanje o izjavi Branimira Nestorovića koji je ukazao na reči Marije Zaharove da "Zapad želi da napravi nered na Zapadnom Balkanu i sprovede Majdan u Srbiji", Vučić je uzvratio pitanjem - "Šta je drugo cilj, ako nije Majdan?"

- Srbija je demokratska zemlja i tako će biti uvek. Spremite se, gospodo, za izbore. Četiri godine nisu dug period - rekao je Vučić.

Govoreći o štrajku glađu Marinike Tepić, Vučić kaže da štrajkuje glađu i Uglješa Grgur.

- Njemu je juče bio rođendan i obavestili su me da štrajkuje glađu u istoj prostoriji kao Marinika Tepić. Molio sam ga da odustane, a on neće. Nije član stranke i neće da me čuje.

- Neka se lepo vrate svojim obavezama. Mogu da organizuju proteste svakog dana. Svakog dana imamo proteste ispred Predsedništva.

Govoreći o izjavi Dragana Đilasa da je "Ana Brnabić kombinacija Sime Spasića, Vojislava Šešelja i Jovane Jeremić", Vučić kaže da su sve troje mnogo časniji od Dragana Đilasa.

- Mislim da je Ani Brnabić važnije šta o njoj misle građani Srbije. Ja o njoj mislim sve najbolje. Mislim da je izrasla u velikog borca - rekao je Vučić i dodao da se borila mnogo jače nego i potencijalni kandidati za predsednika Vlade.

Kaže da što više studenata dođe na proteste, to će biti više prodatih karata u vozovima u našoj zemlji.

- Nisam zadovoljan što neki planiraju da će da maltretiraju ljude u Beogradu - kaže Vučić.

Kaže da izgleda da su "samo fantomi glasali", a nijednog ne pronađoše.

