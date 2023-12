Izbori su bili surovo buđenje za NATO opoziciju

Svi Srbi, gde god da žive, treba da imaju državljanstvo naše zemlje i pravo glasa na izborima u Srbiji.

Prošlo je skoro dva meseca od kada je, početkom novembra, Aleksandar Vulin, osnivač Pokreta socijalista i jedan od najbližih saradnika predsednika Aleksandra Vučića, podneo ostavku na mesto direktora Bezbednosne informativne agencije. Kako je tada naveo, učinio je to zbog pretnji i ucena koje se mogu uporediti samo sa austrougarskim ultimatumom 1914. godine, podvukavši da SAD i EU traže njegovu glavu kao preduslov za neuvođenje sankcija Srbiji. Četiri meseca ranije, Vašington je protiv Aleksandra Vulina uveo sankcije, što je našu zemlju dovelo u težak i neravnopravan položaj.

Podneli ste ostavku i više niste na čelu BIA, kako ocenjujete vreme iza vas?

Pokrali izbore u svojoj partiji, a došli ovde da nama broje glasove

Bili smo tvrdoglavi i uporni. Osim dubokih promena koje se tiču opremanja i obuke, a koje ne mogu biti predmet javnih istupa, mogu da kažem da smo razbili dve agenturne mreže i da sam na to posebno ponosan. Bilo je časno.

Mislite na proterivanje hrvatskog diplomate i hapšenje bugarskog špijuna?

Da, samo da vas ispravim, nije u pitanju diplomata, već legendirani obaveštajac, i to prvorangirani pripadnik SOA.

Rečeno je da je to u funkciji izbora?

Ovakve stvari se ne rade zbog izbora već se pažljivo pripremaju i prate duže vreme. Hapšenje se vrši kada je tužilaštvo zadovoljno količinom dokaza a ne kada se raspišu izbori. Nismo želeli javno postupanje, hrvatskim kolegama smo dali fer ponudu da sami povuku Šnajdera, i da sve prođe u tišini ali njihov odgovor, dat sa visine zemlje koja je navikla da se poziva na EU i NATO pakt, bio je „Hrvatska država će umeti da odgovori”. Mi smo im dokumentovali špijunažu i razbili mrežu, a oni su nama proterali konzula sa dva meseca staža u Hrvatskoj. Bugari su bili pametniji.

Kako ocenjujete izborne rezultate?

NATO partije su nametnule kampanju za ili protiv Vučića, što govori ne samo da su ostrašćeni već i da su politički netalentovani. Pitali su Srbiju šta misli o Vučiću i sada se ljute na odgovor. Vučić je podsetio na rezultate i ponudio svoju viziju budućnosti, natovci su smatrali da je dovoljno da mu ospore ime oca i postojanje sina i mislili su da ono što njih zabavlja na „Tviteru” opredeljuje Srbiju. Zato je 17. decembar bio surovo buđenje za NATO opoziciju. Očekujem da će naredne četiri godine sadašnje vođe opozicije provesti u borbi da spreče pametnije od sebe da im ne preuzmu mesta.

Opozicija traži poništenje izbora, štrajkuje glađu.

Neki štrajkuju glađu, a neki svoj doprinos daju u postu na vodi. Da su za Aleksićev princip znali Gandi, Mendela ili Lenjin, ne bi se onoliko mučili. Kada je Tomislav Nikolić štrajkovao glađu i kada je za tim sredstvom u političkoj borbi posezao Aleksandar Vučić nisu to prepuštali svojim zamenicima već su žrtvu podnosili kao prvi ljudi naše političke opcije. Kada sam hapšen zbog suprotstavljanja prodaji pukovnika Šljivančanina Hagu štrajkovao sam glađu i žeđu sa zahtevom da se izvedem pred sudiju da me ne drže u podrumu duže nego što zakon nalaže, nisam zvao drugarice da gladuju umesto mene, što samo govori o mom nepopravljivom konzervativizmu jer mislim da muškarci imaju prednost kada se podnosi žrtva. Vidim da je kod natovaca princip rodne ravnopravnosti primaran, pa su muške i ženske dužnosti i osobine raspoređene bez obzira na pol. Kod njih žene štrajkuju glađu, a muškarci poste na vodi, dok vođe svoj doprinos daju ogovarajući Srbiju na diplomatskim ručkovima. Prihvatanje poništavanja rezultata izbora bilo bi krivično delo. Ko je taj koji će da kaže da zakonska procedura nije važna već da se izbori zaključuju dogovorima? Politika nije matematika, ali izborni rezultati jesu matematika. A sa matematikom se ne dogovara. Ne možemo da se dogovorimo da je pobednik onaj koji je osvojio manje glasova. Izbori ne zavise od volje bilo koga već od volje Srbije. Petooktobarski ološ bi da nasiljem dođe na vlast. Samo da ih obavestim da se izborna dokumentacija ovaj put ne čuva u skupštini, pa nema potrebe da je pale i ruše. Sličan se sličnom raduje zato se petooktobarski ološ uzda da će ih na vlast dovesti evropski ološ Šenah, Šider, Ferlah.

Kažu da nije u pitanju volja Srbije već da su u pitanju glasovi iz Republike Srpske.

Svi Srbi, gde god da žive, treba da imaju državljanstvo Srbije i pravo glasa na izborima u Srbiji i to je jedan od koraka koji će dovesti do stvaranja jedinstvene srpske države. Svi Hrvati iz Bosne i Hercegovine imaju državljanstvo Hrvatske i glasaju na izborima u Hrvatskoj i niko nikada nije rekao da su im oni izabrali vlast bez obzira na to što Herceg-Bosna glasa za HDZ, a ne za SDP. Srbija koja vređa svoje državljane koji žive u RS jeste Nedićeva Srbija, koja je mirno gledala kako se Kozarčani kolju u ustaškom logoru na Starom sajmištu i koja nije zaratila sa NDH zbog Jasenovca, a sakupljala je obezglavljena srpska tela kada doplutaju Savom sve do Beograda. To je ona druga Srbija, koja smatra da je „Oluja” bila ispravna, a jedino im smeta jer su proterani Srbi došli u Srbiju, što vide kao ničim zasluženu kaznu. To je ona druga Srbija, koja govori da je u Srebrenici bio genocid, da je RS genocidna tvorevina, a Srbi iz RS nepotrebna smetnja na putu evroatlantskih integracija. Nisam čuo natovce da se bune što se Srbima sa Kosova i Metohije onemogućava glasanje, jer znaju da ni oni neće glasati za NATO partije koje kada ih pitaju o KiM odgovaraju da to nije tema, a pitanje KiM je za Srbe tema poslednjih hiljadu godina. Tužan sam što je tako malo Srba iz RS iskoristilo svoje pravo da glasa na izborima koji opredeljuju budućnost i Srbije i Republike Srpske i nadam se da će sledeći put odziv biti značajno veći, baš kao što mislim da je greška što nismo vodili kampanju i u RS. Proces ujedinjenja je započet i to se više ne može zaustaviti.

I vi se čudite što su vam uvedene sankcije?

Ne čudim se, čudim se što mi nisu uvedene ranije jer moji stavovi se nisu menjali od početka moje političke karijere.

Vaš stav prema Rusiji posebno smeta Zapadu.

Meni više smeta što nas je Zapad bombardovao, što ujedinjena Nemačka nema problem sa „velikom Albanijom”, ali ima problem sa Srpskim svetom. Smeta mi što traže da priznamo tzv. Kosovo, smeta mi što su nas slagali za Briselski sporazum, što su nas slagali za poglavlje 35, što nas lažu da nas žele u Evropskoj uniji, smeta mi što se mešaju u naše izbore i što hoće da obore Vučića na ulici, smeta mi što traže da se distanciramo od Kine i da uvedemo sankcije Rusiji...

Treba li uvesti sankcije Rusiji?

Srbija je i suviše mala zemlja da bi počinila tako veliku izdaju. Odnos prema Rusiji je odnos prema nama samima. Svaka generacija Srba je dočekala da joj traže da Rusiji kaže ne, i svaka generacija Srba je dočekala da fizički opstanak srpske nacije zavisi od ruskog da. Da Rusija nije opstala, a da li bi opstala Srbija? Ako Rusija ne opstane, a da li će opstati Srbija? Kroz svu našu istoriju od nas se traži da se odreknemo Kosova, Srba koji žive van Srbije i da se odreknemo Rusije. Ta tri zahteva se nikada nisu i neće promeniti, a ni naš odgovor ne sme da bude promenjen. Ponosan sam što Srbija nije postala deo antiruske histerije i što jedini u Evropi nismo uveli sankcije Rusiji. Ne traži NATO i EU da uvedemo sankcije Rusiji zato što će to ekonomski oštetiti Rusiju već zato što će to moralno slomiti Srbiju. Ko god je voleo Srbiju nije mrzeo Rusiju, ko god je mrzeo Rusiju nije voleo Srbiju. Aleksandar Vučić je jedini slobodni lider u Evropi i zato i nije uveo sankcije Rusiji i dokle god je on predsednik svih Srba, Srbija neće uvesti sankcije.

Kako komentarišete zahtev Kristijana Šmita da se obeležavanje Dana Republike Srpske 9. januara krivično goni?

Kao akt razbijanja dejtonske BiH. Bosnu i Hercegovinu neće razbiti Dodik, već oni koji je navodno brane. BiH je nastala ne kao želja tri naroda da žive u jednoj zajednici, da su to želeli ne bi ratovali, već voljom velikih sila i željom tri naroda da prestane rat. RS je nastala kao posledica iskustva Srba da gde nemaju svoju državu imaju svoje jame i zato formiranje RS nije vrhunac srpskih težnji i prirodnih potreba već vrhunac tada mogućeg. Zato zabranjuju 9. januar, zato su uvedene i sankcije predsedniku Dodiku i njegovoj porodici, zato mu i sude, ne zato što žele da ga uhapse, jer znaju da to niti mogu niti smeju, već zato što hoće da mu zabrane da se bavi politikom, da pokažu i na njegovom i na mom primeru da je opasno suprotstavljati se Zapadu i braniti svoj narod.

BRIKS je realna alternativa EU, velike sile spremaju nova pravila

Poslanici PS su predali predlog rezolucije o priključenju Srbije inicijativi BRIKS, da li ćete obnoviti inicijativu i u novom sazivu?

Svet se menja i menja se na bolje. Zanimljivo je da svi oni koji su optuživali predsednika Miloševića da nije shvatio šta znači pad Berlinskog zida ne primećuju da se svet nepovratno izmenio. Kraj poretka potpune vlasti jedne sile je već iza nas i prisustvujemo stvaranju novog multipolarnog sveta. BRIKS je realna alternativa EU u svakom pogledu. Rusija i Kina su gotovo sasvim istisnule dolar iz međusobne razmene, Saudijska Arabija naplaćuje naftu u korpi valuta od kojih je dolar samo jedna od valuta. Po svojoj simbolici i upadljivoj grandioznosti istorijski doček predsednika Putina u UAE i Saudijskoj Arabiji nije izraz gostoprimstva Bin Zajeda i Bin Salmana, već poruka celom svetu da ove arapske zemlje nisu više ničije igračke. I da se ne mogu svoditi na stereotip o priglupim dolarskim milijarderima već da su u pitanju zemlje koje su odabrale da budu samostalne i raspolažu i svojim novcem i svojom sudbinom. Indija plaća robu u rupijama i prima rublje, a u isto vreme je izuzeta iz sankcija SAD na kupovinu ruskog oružja i energenata. Sukob u Ukrajini ide ka svom kraju i u njemu ne pobeđuje ni Zapad ni Ukrajina, i velike sile se spremaju da uspostave pravila koja će nas kao u vreme hladnog rata u narednim decenijama čuvati od nuklearnog sukoba. I sve to ne vidi naša NATO elita, oni bi da izginu braneći NATO pakt i dominaciju SAD na svetskom nivou. Nisam znao da u sebi imaju toliku lojalnost, na primeru srpskog naroda nikada je nisu pokazivali. Zahvaljujući predsedniku Vučiću Srbija je država koja brani svoje interese, a nije teritorija kao EU koja zastupa tuđe stavove i vodi tuđe ratove.

Srpski svet smeta, ali „velika Albanija” ne

Srpski svet izaziva otpor u regionu. Zašto?

Zato što „velika Albanija” ne izaziva otpor u regionu – zato Srpski svet izaziva otpor. Srpski svet je prirodna potreba Srba da budu najpre jedinstven politički narod, a onda posle mirnog političkog rešenja i narod koji živi u jednoj državi. Ako ne rešimo nacionalno pitanje Srba na Balkanu, kako možemo biti sigurni da će Balkan biti miran i stabilan. Nacionalna pitanja se ne rešavaju kao demokratska već kao državna i samim tim teritorijalna pitanja. Često se kao kontraargument govori da će Srbi živeti zajedno u EU, ali osim što nam niko ne garantuje ni da li ćemo i kada ćemo biti članovi EU, zaboravlja se da su Srbi već više puta živeli zajedno u jednoj državi. Najpre su svi Srbi bili okupljeni pod otomanskom zastavom, pa ih je jedno vreme okupljala i Austrougarska, Treći rajh je Srbe takođe držao u zajednici jednog saveza, a i dva puta su bili okupljeni u Jugoslaviji, ali Srbi hoće da žive zajedno u svojoj državi sa svojim imenom. Ne razumem zašto je dobro po svetski mir da se ujedini Nemačka koja je izazvala i izgubila dva svetska rata, a opasno je po svetski mir da se ujedine Srbi koji nisu izazvali nijedan svetski rat, a pobedili su u oba. Vreme je da mi Srbi počnemo da mislimo o sebi, a ne kako će drugi da misle o nama.