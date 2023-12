SKANDAL! Ustaše savetuju MAJDANOVCE u Srbiji kako da naprave bombe za napad! (FOTO)

Ustaše se raduju haosu u režiji Marinike i Đilasa.

Posle nasilja sprovedenog u Beogradu od strane huligana i sledbenika prozapadne opozicije na čijem čelu se nalazi tajkun Dragan Đilas i njegova saradnica Marinika Tepić, ustaše su objavile savete kako da naprave bombu za napad!

Naime, na mreži Iks (bivši Tviter) objavjene su fotografije sa savetima upućenim majdanovcima kako da naprave gas maske i molotovljeve koktele, odnosno bombu, za napad u Srbiji.

Nato degenerates are using all they have to do something in Serbia. Croats are advising Serbs on how to make gas masks and molotovs. Every westoid propagandist is saying that it is over or some Maidan is coming. Hate to disappoint you all the difference is %20. Haha pic.twitter.com/oJGYwEEpEF