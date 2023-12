ODGOVOR! SKANDALOZNA izjava Usame Zukorlić izazvala zabrinutost Srba u Novom Pazaru

Pravni zastupnik Usame Zukorlića, predsednika Stranke pravde i pomirenja poslao je odgovor na informaciju koju prenosimo u celosti:

„Nije istinita informacija da sam mesto Deževu opisao kao „ćumez“ kako se u tekstu netačno tvrdi. Termin „ćumez“ sam upotrebio za označavanje kockarnica i kladionica, jer se on koristi kao sinonim za takva mesta gde se obavljaju neprikladne aktivnosti, sugerišući da takva mesta treba premestiti izvan grada, a što se sve jasno i nedvosmisleno zaključuje iz mog celokupnog obraćanja. Tema mog obraćanja je upravo bila usmerena ka ukazivanju na štetnost kladionica i kockarnica i zavisnosti koje iste stvaraju, a ne poistovećivanje Deževe i kockarnica, kako se netačno navodi. Dodatno, Deževu sam spomenuo i kao mesto udaljeno od centra grada, navodeći da tamo već odlaze pripadnici sadašnje pazarske vlasti kada žele sakriti sumnjive aktivnosti.

Nijednog trenutka nisam spomenuo Svetog Savu, srpske svetinje, niti sugrađane sprske nacionalnosti, a kamoli u pogrdnom uvredljivom kontekstu. Jedan sam od retkih političara iz Sandžaka koji uvek javno ističe bogatstvo grada Novog Pazara, od nasleđa Isa-bega do Nemanjičke dinastije, pa sve do ostataka starih džamija i manastira. Stranka pravde i pomirenja neguie odnos poštovanja s komšijama i prijateljima na najvišoj razini, a to će se nastaviti unatoč objavljivanju neistinitih i netačnih tvrdnji, čijem iznošenju ću se suprotstaviti svim pravnim sredstvima koja mi stoje na raspolaganju...“