Vesić: Sledeće godine na mrežu autoputeva priključujemo Loznicu, Kraljevo, Požarevac, Požegu...

U Srbiji će se u narednom periodu nastaviti sa ubrzanom izgradnjom saobraćajne infrastrukture, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i najavio da će tokom sledeće godine još gradova i opština biti priključeno na mrežu naših autoputeva i brzih saobraćajnica.

U pitanju su Loznica, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačka banja, Požarevac, Požega, rekao je Vesić gostujući na televiziji Pink i podsetio da je politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića i vlade da se naša država razvija kroz izgradnju infrastrukture jer to utiče na povećanje bruto domaćeg proizvoda.

„Gde god smo izgradili put ili prugu tu dolaze investitori, a to znači više radnih mesta za ljude koji žive u tim mestima, bolju saobraćajnu povezanost, razvoj turizma i lokalnih biznisa. To pokazuje koliko je važno Srbiju saobraćajno povezati i izgraditi jer to znači veći BDP što znači veće plate i penzije kako bi se ostvarilo obećanje predsednika Vučića da 2027. godine prosečna plata u Srbiji bude 1.400 evra, a prosečna penzija 650 evra“, rekao je Vesić.

Između ostalog, ministar je najavio da će, čim budu završeni radovi do Požege, početi izgradnja autoputa prema Dugoj Poljani što je veći deo autoputa prema Crnoj Gori.

„Takođe, na predlog predsednika Vučića projektujemo brzu saobraćajnicu Nova Varoš - Duga Poljana što će omogućiti da Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, ali i Pljevlja ne ostanu ’slepo crevo’ kada se izgradi autoput prema Crnoj Gori već da sva ta mesta budu priključena brzom saobraćajnicom na mrežu autoputeva“, rekao je Vesić.

Podsetio je da je nedavno počela izgradnja dva velika autoputa, a to su autoput Beograd - Zrenjanin - Novi Sad i „Osmeh Vojvodine“ koji povezuje Bački Breg, Sombor, Kulu, Vrbas, Srbobran, Novi Bečej, Bečej, Kikindu i Srpsku Crnju.

Takođe, Vesić je podsetio da je nedavno počela izgradnja obilaznice oko Kragujevca i dodao da će se raditi autoput „Vožd Karađođe“ koji treba da poveže Šumadiju odnosno sva mesta koja se nalaze između autoputeva Beograd - Niš i „Miloš Veliki“.

„Sledeće godine nas čeka da nastavimo izgradnju obilaznice oko Beograda, sektor C od Bubanj Potoka do Pančeva“, rekao je Vesić i dodao da će se u okviru tih radova graditi dva velika tunela i veliki drumsko-železnički most na Dunavu.

Između ostalog, Vesić je istakao da će na putevima u Srbiji biti veliki broj elektropunjača.

„Trenutno na našim putevima postoji osam elektropunjača, instaliramo 18 i na novim saobraćajnicama predviđeno je sedam što je ukupno 33 elektropunjača. Raspisali smo tender gde smo omogućili da kompanije koje pobede na tenderu postave na našim putevima između 80 i 320 elektropunjača“, rekao je Vesić i dodao da će Srbija postati lider u regionu kada je u pitanju opremljenost autoputeva i brzih saobraćajnica elektropunjačima.

