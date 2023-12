Dragan Đilas žestoko udario na Rusku federaciju! (VIDEO)

Lider nasilne opozicije, koja se krije pod listom "Srbija protiv nasilja", Dragan Đilas, žestoko je udario na Rusku Federaciju!

Lider huligana i nasilnika, koji su uništavali državne institucije, razbesneo se usred emisije i to na Šolakovoj TV N1.

Njega je do te mere iznerviralo što je naš državni vrh otkrio da su ruske službe upozorile naše državne organe da on i njegovi pajtosi spremaju nerede, da nije dao voditeljki da mu postavi pitanje, već je pričao o čemu je on hteo.

Kako je to izgledalo, pogledajte u videu ispod.

Dragan Djilas zestoko udario na Rusku federaciju! pic.twitter.com/nlD2tFbTXi — Silvana (@Silvana71376830) 25. децембар 2023.

