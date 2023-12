Klijent zapadnih ambasada Stevan Dojčinović poručio: Hoćemo srpski Majdan!

Đilasov novinar, Stevan Dojčinović, ponovo je pozvao na javne nemire i dokazao da je opoziciji jedini cilj da destabilizuje Srbiju.

- Svako ko kaže: "Nećemo Majadan u Srbiji", misli "Hoćemo vlast u Srbiji koju kontroliše Rusija". Jer, to je bio Majdan - masovne demonstracije kojim su se Ukrajinci otarasili iskorumpiranog predsednika koji je bio Putinova marioneta, Eto, i to sam vam objasnio - napisao je on na svom Tviteru.

