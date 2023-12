Petković: Vlada Srbije donela odluku da omogući slobodu kretanja svim vozilima sa Kosova

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio je da je Vlada Srbije danas donela odluku kojom je omogućila slobodu kretanja za sva vozila sa Kosova, što je bila njena obaveza iz sporazuma o slobodi kretanja iz 2011. godine. Petković je u izjavi novinarima istakao da je deo odluke i disklejmer kojim se jasno ističe da to ne znači priznavanje Кosova, niti se može tumačiti kao pristanak Beograda na odstupanje od prava garantovanih Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN.

Odluka će se primenjivati od 1. januara.

"Ta odluka je zapravo bila naša obaveza iz sporazuma o slobodi kretanja iz 2011. koji je potpisao Borko Stefanović, a koja se odnosi na RKS tablice i kosovske lične karte, uvođenje kosovskih vozačkih dozvola i rezultat je tadašnjih dogovora i odnosa te vlasti prema Srbima i dijalogu“, rekao je Petković.

Vlada Srbije je, kaže, odluku donela imajući u vidu ovu obavezu, a u očekivanju da Priština isupuni svoje obaveze iz Briselskog sporazuma, i to ne samo ZSO.

"Danas smo omogućili slobodu kretanja za sva vozila sa prostora KiM. To će biti dodanti impuls ne samo za ’Otvoreni Balkan’, nego će olakšati živote Srbima na KiM, jer oni najviše koriste administrativne prelaze. Njima smo zapravo pomogli da mogu normalno da se kreću i žive, jer je sloboda kretanja neophodna. Za razliku od Kurtija koji slobodu kretanja gazi, kao što svakodnevno gazi i prava Srba na KiM“, rekao je Petković.

Dodao je da nije tajna da 99 odsto Srba koristi RKS tablice, jer je to jedini način da opstanu i da se kreću, da mogu da žive.

"Koristi ih i monaštvo i sveštenstvo Eparhije raško-prizrenske, da bi došli do svojih svetinja i vernika. Naročito južno od Ibra gde ih koriste godinama. Važno je da istaknem zbog svih dušebrižnika koji će napasti ovu odluku, a nemaju zbog čega, jer je ona rezultat njihovog dogovora“, ponovio je Petković.

Pročitao je i kompletan deo disklejmera, odnosno statusno neutralne izjave, kojom je Srbija jasno pokazala i zaštitila sve što brani u procesu normalizacije odnosa sa Prištinom:

"Omogućavanje učešća u saobraćaju na putevima svih vozila koja su registrovana od strane Privremenih institucija samouprave u Prištini se vrši isključivo iz praktičnih razloga radi olakšavanja položaja pojedinaca i omogućavanja njihove slobode kretanja i ne može se tumačiti kao priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti "Кosova", ne prejudicira određivanje konačnog statusa "Кosova" i ne može se tumačiti kao pristanak Beograda na odstupanje od prava garantovanih Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244(1999)"

Naveo je da je tekst biti vidno istaktnut i na svim administravitnim prelazima i graničnim prelazima, kao i disklejmer od prošle godine, kada je omogućeno korišćenje kosovskih ličnih karata.

„Ni sada, kao ni tada ne prizanjemo nezavisnost Kosova. A, o tome najbolje govori to što su se i posle te odluke prošle godine nastavili pritisci na Aleksandra Vučića i Beograd da prizna tzv. Kosovo, što nikada nećemo učiniti“, poručio je Petković.

Petković je rekao da registarske tablice ne predstavljaju nikakav simbol državnosti i suvereniteta i u tom smislu ukazao da u svetu postoje brojni primeri gde u jednoj državi postoje različite tablice, kao što je Italija koja u različitim regijama ima različite tablice, ali i u Kini gde Hong Kong ima svoje tablice.

"Tablice nisu simbol državnosti, niti suvereniteta", istakao je Petković.

Kako dodaje, Vlada Srbije je na ovaj način omogućila Srbima da mogu normalno da žive, kao i da se normalno kreću preko administrativnih prelaza u centralnu Srbije.

"Na taj način ćemo omogućiti našim ljudima da brže dođu do centralne Srbije i završe svoje obaveze brže, kao i brže kretanje vozilima hitne pomoći, što je i najvažnije", kazao je Petković.

Ističe da su odlukom Vlade Srbije zaštićena prava srpskog naroda, sačuvan Ustav Srbije i omogućena sloboda kretanja.

"I nismo prešli naše crvene linije", naglašava direktor Kancelarije za KiM.

On je istakao da je doneta odluka o principu, pristupu i stavu da se obavezuje predsednik Srbije, kao i cela vlada da se jasno i nedvosmisleno drže naših crvenih linija u dijalogu, da se apsolutno poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, kao što je činjeno do sada.

"To je važna i značajna odluka koja jasno govori o tome da nema priznanja Kosova, i da nema članstva Kosova u UN, kao i u organizacijama i agencijama sistema UN. Da je to nešto na šta Beograd ne može nikada da pristane. Da pregovaramo i razgovaramo u pravcu kompromisa da, ali nikakvo članstvo Kosova u UN", podvukao je on.

Petković je istakao da je Beograd apsolutno učinio sve kako bi sačuvao mir i stablnost i kako bi pre svega postigao napredak i procesu normalizacije odnosa sa Prištinom.

"Mi smo strana koja je aktivno učestvovala u primeni svih sporazuma i činimo sve kako bi zaštitili proces dijaloga jer na taj način štitimo živote Srba na Kosovu i Metohiji. Bez normalizacije odnosa teško je da možemo da govorimo o opstanku Srba koji su svakog dana pogođeni jednostranim potezima Prištine. Trazili smo ponavljanje izbora u četiri opštine na severu Kosova, s obzirom da je Kurti organizovao nelegalne izbore po kontejnerima, koji su Srbi bojkotovali. Tamo su sad gaulajteri u opštinama gde više od 94 odsto većinu čine Srbi. Ti lažni gradonačelnici ne predstavljaju srpski narod, ali donose odluke svakog dana koji idu u pravcu razbijanja jedinstva srpskog naroda", podvukao je on.

Petković je kazao da je traženo formiranje ZSO, što Priština već deset godina odbija.

"Kurti kao što ćuti za izbore, tako ćuti i po pitanju ZSO. Vrlo je glasan da neće nikada da formira ZSO, ali ćuti kada je reč o konkretnim koracima kako treba da bude formirana Zajednica u skladu sa sporazumima. Govori da će sa Rašićem pisati statut a nema nikakva prava da se u to meša. Jasno je da se radi o izvrgavanju ruglu. Ne želi ZSO, ni kolektvna prava Srba", dodao je on.

Rekao je da je Beograd poštovao sve sporazume, činio apsolutno sve da bi došlo do formiranja ZSO.

"Poštovali smo sve sporazume uključujući i one koji su dogovorani i potpisivani u vreme prethodne vlasti, bivšeg regžima posebno sporazum o slobodi kretanja koji je Borko Stefanović dogovorio 2011. godine. Taj sporazum u koji je uneta obaveza RKS tablica, prihvaćena kosovska lična karta, dozvola, i vremensko ograničeno trajanja Unmikove tablice je rezltat tog sporazuma. Na osnovu tog sporazuma Kurti je pokretao proces takozvanog reciprociteta koji je doneo mnogo problema Srbima pre svega na severu Kosova, gde se i dalje zabranjuje kretanje Srbima sa pre svega KM takblicama, gde zaustavlja Priština, a to traje već šest meseci, srpsku robu koja treba da uđe na KiM, i time gazi osnovne evropske postulate o kretanju robe i usluga", podvukao je on.

