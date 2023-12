Tragedije koje su zadesili Srbiju iskoristili su u političke svrhe! Vučević: Opozicija želi da dođe na vlast mimo volje naroda!

Ministar odbrane Miloš Vučević istakao je da "Srbija protiv nasilja" pokazala pravo lice na demonstracijama, kao i da su prikazali da je njihov moto zapravo "Nasiljem protiv Srbije".

Ministar Vučević navodi da niko nije iznad zakona, kao i da je "Srbija protiv nasilja" iskoristila tragedije koje su se dogodile početkom maja u političke svrhe.

- Zakon važi za sve i niko nije iznad zakona, ma ko god on bio. Srbija protiv nasilja" koristeći jednu od najvećih tragedija koje je Srbija doživela sprovodila je najveće nasilje, suprotno od onoga kako su predstavljali svoju listu. Dobili su nemali broj glasova, ali nedovoljan da pobede na izborima. Zna se ko je pobedio, zna se šta je volja građana Srbije. Sada gledamo čisto nasilje i iživljavanje male grupe ljudi koja je politički ugrožena, u toj nemoći i beznađu sprovode najoboljenije nasilje - istakao je Vučević u gostovanju na Informer TV.

On je dodao da neće biti 5. oktobra, iako deo opozicije se nada suprotno.

- Misle i veruju da može da se ponovo desi 5. oktobar, i to što se desilo pre 20 godina da može da se ponovi, pa nije ista Srbija, nisu isti rezultati. Danas nemate masovniju podršku ludilu koje provodi Đilas i njegova ekipa. Ne možete građane da prevarite, ne možete istinu zameniti lažima, a oni to konstantno rade. Vučić i ja smo proveli zajedno preko deceniju u opoziciji i normalni ljudi ne gađaju institucije i to nisu Srbi. Dvorske lude Đilasa Ćuta, Lazović i Aleksić su bili u prvim redovima da napadaju institucije i pozivaju na nasilje - rekao je on.

Vučević kaže da opozicija želi da zauzme vlast mimo volje naroda, ali da je Srbija jača od svih, i da institucije rade odlično svoj posao.

- Opozicija želi da dođe na vlast mimo volje naroda, na osnovu najgorih tragedija koje su zadesile Srbiju. Srbija je jača od svih i institucije rade odlično svoj posao, kao što je policija. Šolakovi tajkunski mediji su prenosili sopstveno nasilje i pokazali pravo lice narodu - kazao je Vučević.