Orlić: Neka im bude jasno da nećemo dozvoliti da pale i pljačkaju kao 5. oktobra

Predsednik Skupštine Srbije i potpredsednik Srpske napredne stranke Vladimir Orlić izjavio je danas da je lista "Srbija protiv nasilja" unapred govorila o navodnim nepravilnostima na izborima što ukazuje da su pripremali nerede na ulicama i poručio da država neće dozvoliti scenario iz 5. oktobra.

"Ako misle da će moći ponovo da pale i pljačkaju kao što su radili 5. oktobra pa se tome nadaju, neka im bude jasno da im to nećemo dozvoliti. Neće u tome moći da pomognu ni ovi njihovi drugovi stranci, ova dvojica Austrijanaca koji naknadno, nakon što su otišli iz Srbije, daju uvredljive komentare na račun naših izbora", rekao je Orlić za Tanjug.

Odgovarajući na pitanje da li je pojačano obezbeđenje Skupštine zbog mogućih nereda, Orlić kaže da nema potrebe za tim jer ekstremista ima malo i da im narod na izborima šalje poruku da su "duboka politička margina" i da, kako kaže, neće moći zato što su sebi uvrteli u glavu da su neka elita ostalima da diktiraju šta i kako da rade i da odlučuju o životu i smrti u ovoj zemlji.

Orlić je naveo da su predstavnici dela opozicije unapred, pre izbora, govorili o navodnim nepravilnostima, što pokazuje da su se, kako kaže, već pripremali da iznose laži i da je narod samo trebalo da sluša šta govore i da su sve sami rekli.

"Njih nije zanimao ni izborni dan, ni narodna volja, nego njihov pokušaj da preko ulice na vlast dođu. To ih je zanimalo sve vreme jer i sami znaju da ih ljudi ne cene, da ljudi neće da glasaju za besprizorne siledžije i nasilnike. I onda su to govorili sami, samo je trebalo da ih slušate. Objašnjavali su po tajkunskim medijima da nije najvažniji 17. decembar, nego šta će da rade 18. i 19. decembra", rekao je Orlić.

On je dodao da "rušilački pohod" ispred Starog dvora pokazuje šta je istina i naveo da su predstavnici opozicije govorili da su ono što će raditi naučili 5. oktobra i sami su to nazvali Majdanom.

"I ovi koji ih vole i podržavaju su to nazvali Majdanom u Srbiji. Naravno, to nije uspelo i neće uspeti. Da ljudi to znaju i da u tom pogledu budu mirni. Ali, ako samo poslušate šta su govorili unapred, tada su rekli da će se 18. i 19. posle izbora dešavati ono što je za njih najvažnije. Majdanom su to nazvali i ovi albanski lobisti iz Evrope. Oni koji su još prošle godine pokušavali da destabilizuju državu protestima tokom proleća", rekao je Orlić.

Orlić je kazao i da se u direktnom prenosu tajkunskih medija moglo videti da su "pohod na Stari dvor" lično predvodili njihovi tzv. lideri Ćuta Jovanović, Srđan Milivojević, Nebojša Zelenović, Miroslav Aleksić.

"Kada kažu da su to uradili neki ubačeni elementi oni vam zapravo kažu da su ubačeni elementi lideri bivšeg režima Ćuta Jovanović, Srđan Milivojević, Nebojša Zelenović, Miroslav Aleksić. Jer smo njih gledali kako pozivaju na upad u Stari dvor i na izlazak na balkon, da bi onda ne znam šta uradili, sami sebe proglasili za pobednike. Možete li da smislite nešto gluplje?", upitao je Orlić.

Kaže da se sve moglo videti šta se dešavalo te večeri, a da je posebno užasno to što su simbolima države uništavali drugi simbol države Stari dvor.

"Nije zastava Srbije motka da sa njom razbijate i uništavate bilo šta, a vi ste je koristili na taj način. I zbog toga ste i zaslužili da vas ljudi gledaju samo sa prezirom. Razbijali ste nešto što pripada svima. Napadali ste policiju, ljude koji su pošteno radili svoj posao, čuvali imovinu koja pripada svim građanima ove zemlje, a koji su i sami valjda nečija deca i nečiji roditelji i ničim nisu zaslužili da ih udarate", rekao je Orlić.

Dodao je da je policija tri sata trpela sve to, da bi, kako kaže, ponovo neko govorio "gluposti i laži na temu navodne policijske brutalnosti".

Upitan da prokomentariše pozive i oštre izjave dela opozicije na račun američkog ambasadora Kristofera Hila, ali i ruskog ambasadora Aleksandra Bocan-Harčenka da se "mešaju u unutrašnje stvari", a da se sami obraćaju strancima po pitanju navodne neregularnosti izbora, Orlić kaže da je "njihov odnos prema strancima uvek bio sraman".

"Ti ljudi kada su bili na vlasti bukvalno su dobijali dnevne naloge od strane ambasadora kako da državu vode, odnosno ne da vode bilo šta, nego da služe i da sprovode. Dobijali su spiskove šta treba da rade, kadrovska rešenja, kako da se održavaju sednice vlade, koje odluke da se donose, čak su im stranci i ambasadori diktirali ko će uopšte da bude u Vladi, a ko će da bude negde direktor nekog preduzeća. Tako bi radili i danas", rekao je Orlić.

On je naveo da je Srbija na izborima saopštila da želi sve suprotno od onoga što oni nude.

"Mi hoćemo da budemo slobodni i suvereni. Hoćemo sami da donosimo svoje odluke. Ne da nam ih diktiraju iz bilo kojih međunarodnih organizacija ili iz bilo koje ambasade. Mi hoćemo da vodimo računa o našim interesima i samo u skladu sa njima da vodimo svoju politiku. Ubedljiva većina glasova naroda za predsednika Aleksandra Vučića i izbornu listu Srbija ne sme da stane jeste izbor te slobode i te suverenosti. Ako nisu u stanju sa tim da se pomire, na njima je da budu nezadovoljni. Ali to je njihov problem i nemaju pravo da te svoje probleme, svoje frustracije i svoju političku nemoć iskaljuju na nedužnim ljudima, da pokušavaju da to reše prizivanjem nesreće za narod i uništavanjem sopstvene države. To sigurno nećemo da im dozvolimo", zaključio je Orlić.

