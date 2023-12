Petković: Jasno je ko piše statut ZSO, Kurti obmanjuje javnost i nastavlja da krši sporazume iz Brisela

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković reagovao je na izjavu o nacrtu statuta ZSO kosovskog premijera Aljbina Kurtija na sednici vlade Kosova, ukazujući da Kurti uporno pokušava da za neuspehe u dijalogu okrivi Beograd, služeći se zamenom teza i obmanjivanjem javnosti kako bi prikrio činjenicu da Priština krši sve moguće dogovore i sporazume postignute u Briselu i ruši svaki pokušaj normalizacije odnosa sa Srbijom.

Petković je istakao da je međunarodnoj zajednici poznato da kosovski premijer ni posle 11 godina ne želi da formira Zajednicu srpskih opština.

"Aljbin Kurti ponovo je bezuspešno pokušao da prebaci loptu za neuspeh dijaloga u polje Beograda, služeći se pri tom bestidnom zamenom teza i obmanjivanjem javnosti jer je on taj koji krši sve moguće dogovore i sporazume postignute u Briselu i ruši svaki pokušaj normalizacije odnosa sa Beogradom. Kompletnoj međunarodnoj zajednici je dobro poznato da je upravo on taj koji ni posle 11 godina ne želi da formira Zajednicu srpskih opština i jedini koji se od dijaloga skriva u mišju rupu jer zna da mora da ispuni preuzete obaveze. U postignutim sporazumima jasno stoji ko piše statut ZSO i kako on treba da izgleda, a Kurti svoje novogodišnje liste želja može da piše nekom drugom, pošto očigledno još uvek veruje u bajke", saopštio je Petković.

Napominje da Kurti mora da sagleda realnost - da ZSO treba da ima jasno definisane nadležnosti propisane u Sporazumu o opštim principima iz 2015. godine, kao i nedvosmislenu poruku predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je jasno rekao i predstavnicima međunarodne zajednice i kompletne javnosti gde su crvene linije Srbije i da nema ni priznanja Kosova, niti članstva u Ujedinjenim nacijama ni agencijama i organizacijama UN.

Zato, poručuje, neka Kurti "prekine da veruje u Braću Grim".

"Nama je jasno da je Kurti nervozan jer su Vučić i Srpska napredna stranka ubedljivo pobedili na izborima jer je on najveća brana njegovoj antisrpskoj politici i projektu tzv. nezavisnog Kosova. Zato Kurti iz Prištine šalje podršku đilasovskoj rušilačkoj opoziciji u Beogradu. Jedno je sigurno, kao što Kurti želi da njegovi gaulajteri budu na čelu srpskih opština na severu KiM sa 3,5 odsto podrške i nasilno i protivpravno se drže fotelja, tako i Đilasovci koji su izgubili izbore žele da se dokopaju vlasti i fotelja iako ih narod neće. Ali neka i jedni i drugi budu uvereni – dok god je predsednika Vučića samo rezultazi su ti koji se mere", zaključuje Petković.

