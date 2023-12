'NEMA NIŠTA VAŽNIJE OD NAUKE I OBRAZOVANJA' Vučić na svečanosti početka izgradnje BIO4 kampusa: Sledi povećanje plata naučnicima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao večeras svečanosti povodom početka izgradnje BIO4 kampusa - novog Bioekonomskog centra u Evropi. Svečanost počinje u 18 časova u Palati Srbija.

18.42 - Početak radova obeležen sečenjem torte

Premijerka Ana Brnabić i ministarka Jelena Begović su potom presekle torte, u obliku zgrada BIO4 kampusa, čime zvanično počinju radovi na ovom projektu.

18.32 - Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Aleksandar Vučić kaže da je podržao ideju o kojoj ništa nije znao, ali je razumeo da je to dobro za Srbiju.

- Videli ste koliko ne znam i kroz izjave koje su mi na silu izvlačili. Nije sramota reći da nešto ne znate, sramota je da ne pokušavate da naučite više. Ja danas razumem značaj BIO4 kampusa, iako sve merim u kilometrima auto-puteva. Verujem da će ova investicija koštati i više od 450 miliona evra, ići će to i na 600 miliona evra. Ali vredno je toga - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će ovaj kampus doneti mnogo celom regionu, a ne samo Srbiji.

- Ono što znam su činjenice. Osim 7 fakulteta, i 9 naučnih instituta, kao i 1000 doktora nauka... Nisam znao ni značaj Data centra u Kragujevcu, a danas vidim da najveće kompanije sveta čuvaju podatke u Kragujevcu, i potreban nam je još jedan superkompjuter. I to će biti velika prednost našeg celog regiona - istakao je predsednik.

Rekao je da će ovaj kampus biti jedan od 10 najuspešnijih na celom svetu.

- Uložićemo ogroman novac u nauku i obrazovanje. Pored povećanja plata u celom javnom sektoru, sredinom godine ćemo videti da dodatno povećamo plate naučnicima. Gledaćemo da obrazovanje dodatno unapredimo. Nema ništa važnije od ulaganja u obrazovanje i znanje naše dece - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da želi da se mladi ljudi vrate u Srbiju, i kaže da je siguran kako ovaj projekat i cela naša zemlja ima veliku budućnost.

- Hoću da se zahvalim na velikom trudu gospođi Begović i premijerki Brnabić. Da ste videli njihovu sreću danas, kada kreću radovi, to je nešto neverovatno. Kao da se snovi ljudi konačno ostvaruju. Srećan sam zbog toga, verujem da ćete izgurati do kraja. Sve što mogu da pomognem, da pozovem Sinišu ako ga ikada nađem između Kopaonika i inostranstva, nateraću ga da nema problema u finansiranju. Dobro, opet ga kritikujem - rekao je on kroz smeh.

18.26 - Obraćanje dr Jelene Begović

Dr Jelena Begović, koja je bila među glavnim inicijatorima izgradnje BIO4 kampusa, rekla je da joj je izuzetno zadovoljstvo i da je ponosna zbog današnje ceremonije.

- Obeležavamo početak radova na izgradnji BIO4 kampusa. U momentu suočavanja čovečanstva sa izazovima, mi imamo jasnu viziju - da se okrenemo nauci i novim tehnologijama - kaže ona.

Dr Begović kaže da su već obezbeđena sredstva u vrednosti od 200.000.000 evra za početnu izgradnju.

- Tu će biti sedam fakulteta, devet instituta, sedišta međunarodnih kompanija, sportski centri, multimedijalni muzej, sve to govori da jedino kroz saradnju i zajednički rad možemo postići rezultate - kaže ministarka nauke.

18.23 - Početak svečanosti

Na svečnost je stigao i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Svečanosti prisustvuju i ministri Dubravka Đedović Handanović, Tomislav Momirović, Jelena Tanasković, premijerka Ana Brnabić, kao i Vladimir Orlić.

Na početku svečanosti prikazan je snimak kojim se objašnjava značaj BIO4 kampusa, i njegove važnosti za razvoj Srbije.

- Postaćemo sila u Evropi na tom polju, i to će da generiše naš dalji napredak - čuje se na snimku ranija izjava predsednika Vučića.

Radovi počeli danas Podsetimo, prve mašine i radnici su od jutros već na lokaciji na kojoj će biti izgrađen objekat, preko puta Instituta "Torlak". Radi se na uređenju terena, na ulazu u gradilište je, pored radnika, nekoliko malih bagera koji kopaju zemlju i kiperi za odvoz te zemlje. Radovi će, kako je rečeno na gradilištu, zahtevati i uklanjanje postojećih starih objekata i dosta terena će biti nasuto šljakom i zemljom. Sama gradnja objekata ovog tipa, odnosno istraživačkih centara, među graditeljima se smatra veoma zahtevnim poslom. Pripremni radovi na izgradnji objekta u okviru BIO4 kampusa koji će se prostirati na oko 30 HEKTARA, počeli su 29. maja ove godine, a svi radovi bi, kako je ranije najavljeno, trebalo da budu završeni 2026. godine. Procenjena vrednost novog bioekonomskog haba je oko 450 MILIONA EVRA, a iz kredita Razvojne banke Saveta Evrope obezbeđeno je 200 miliona evra. Kako su ranije kazali u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, BIO4 kampus predstavlja spoj biomedicine, biotehnologije, bioinformatike i biodiverziteta i jedinstven je multidisciplinarni projekat u širem regionu, a planirano je da se u njemu nalaze naučne institucije i fakulteti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče da je taj projekat velika stvar za Srbiju. Premijerka Ana Brnabić najavila je ranije da će u kampusu biti okupljeno 1.400 profesora, istraživača, 4.000 studenata, preko 1.000 doktora nauka i da će se tu nalaziti 300 najsofisticiranijih laboratorija. Budući stanari BIO4 kampusa su Biološki, Farmaceutski, Hemijski, Medicinski, Poljoprivredni, Tehničko-metalurški i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Naučno-tehnološki park Beograd, kao i devet instituta - za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, multidisciplinarna istraživanja, primenu nuklearne energije, medicinska istraživanja, za biološka istraživanja "Siniša Stanković", za veštačku inteligenciju, za hemiju, tehnologiju, "Biosens" i Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje". Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović izjavila je danas da je početak radova na izgradnji BIO4 kampusa veliki dan za naučnu zajednicu u Srbiji i za celokupno društvo i dodala da će taj kampus biti novi naučni grad koji će promeniti ne samo nauku već i kvalitet života ljudi u Srbiji.

