ORLIĆ ZA PINK: Oni koji traže Majdan u Beogradu pokazuju koliko su bezobzirni u svojoj nameri da se dokopaju vlasti i fotelje (VIDEO)

Vladimir Orlić, potpredsednik Glavnog odbora SNS-a, govoreći o neredima u Beogradu nakon izbora kaže da se zna da je sve to bilo isplanirano.

Orlić je izjavio da to svi znaju i da je opozicija danima pre izbora rekla šefu misije ODIHR Albertu Džonsonu da će sve ovako da izgleda i da oni neće priznati rezultate, jer su i tada znali da će da izgube.

- Oni su mesecima pretili da će izaći na ulicu i pretiti motkama ukoliko Vučić raspiše izbore - rekao je Orlić za Novo jutro TV Pink.

Orlić je naveo da je još tada, kada su izlazili na ulicu bila priča da oni hoće Majdan u Beogradu.

- To što sada čujete nije sa neba palo, to je njihov plan na kom on rade neprekidno i to traje i traje - ocenio je Orlić.

Povodom podrške koju je Jadrnka Kosor uputila Mariniki Tepić Orlić kaže da nije podrška ni potrebna da kaže da su na istoj strani ona, Tepić i Đilas.

- Pa mi znamo da su oni na istoj strani, svi oni - kazao je Orlić i dodao da svi znaju koliko ti ljudi dobro žele Srbiji i srpskom narodu.

Orlić je naveo da oni koji traže Majdan pokazuju koliko su bezobzirni u svojoj nameri da se dokopaju vlasti i fotelje.

- Ako vi hoćete da gurnete sopstveni narod u nesreću takvih dimenzija, zbog čega? Da biste uzimali pare i trpali u svoje džepove i mislite da je to vredno svega - kazao je Orlić.

Govoreći o neredima Orlić ističe da je to toliko odvratno i sramno.

- Oni su pozvali te ljude i rekli da idu da zauzmu Stari dvor - kazao je Orlić i dodao da je Aleksić to predvodio, a da sada on bez trunke srama govori da su to učinila neka deca koju je nešto ponelo.