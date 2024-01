Trudimo se da delujemo paralelno na dva koloseka i da na oba ostvarujemo rezultat. Želimo da podignemo životni standard naših vojnika i zaposlenih u Ministarstvu odbrane, a da istovremeno jačamo naše odbrambene kapacitete u smislu poboljšanja ukupne situacije kada je o našem oružju i oruđu reč, rekao je na početku razgovora za Pink.rs Miloš Vučević, ministar odbrane i predsednik Srpske napredne stranke.

- Plata pripadnicima Vojske Srbije i zaposlenima u Ministarstvu odbrane, povećavana je tokom 2023. godine i sada je veća od gotovo 130 odsto do 25 odsto. Ali ne nameravamo tu da stanemo. Vojska Srbije će biti još bolji poslodavac, svaki ambiciozan i mlad čovek moći će da se ostvari ukoliko izabere ovaj poziv i pored toga što je reč o najčestitijem mogućem zanimanju, ono mora biti i atraktivno, jer živimo u doba tržišne privrede i moramo umeti da odgovorimo na sve izazove koje to doba sa sobom nosi.

- Gradimo širom Srbije stanove po veoma povoljnim cenama za pripadnike Vojske Srbije. Naš vojnik mora da zna da je njegova država tu za njega i da će uvek, makar kada je reč o egzistencijalnim pitanjima, moći da bude relaksiran. Uspeli smo da ojačamo naše odbrambene kapacitete. Srpska namenska industrija radi, usuđujem se reći – odlično. Sa perspektivom još boljih rezultata. Postali smo veoma konkurentni na međunarodnom tržištu. To pokazuje kako naše prisustvo na međunarodnim sajmovima naoružanja, tako i veliki sajam naoružanja koji smo organizovali u Beogradu.

- Kupili smo helikoptere sa Kipra, koji su dobro opremljeni i količinom prave razliku u našu korist. Imamo nove radarske sisteme, hamere, obnavljamo PVO... sve su to procesi koji su započeti i koji će se tek nastaviti. Očekujte mnogo dobrih vesti i u novoj godini.

U maju ste preuzeli vođenje SNS-a od predsenika Srbije Aleksandra Vučića. Kako ste se snašli na poziciji predsednika stranke?

- Odgovor na to pitanje treba da daju članstvo i Aleksandar Vučić. Ja se trudim da svoj posao radim najbolje što mogu. U stranci sam prošao sve. Od osnivanja sam u SNS. Bio sam aktivista, predsednik mesnog odbora, jedan od poverenika Gradskog odbora Novi Sad, zatim predsednik Gradskog odbora, potom potpredsednik Glavnog odbora, član Predsedništva i sada predsednik stranke.

- Mislim da je dobro što sam prošao kroz kompletnu stranku po vertikali, bio u svakojakim pozicijama i uvideo kako sistem funkcioniše iznutra. Po vertikali. Danas mi to znanje, to iskustvo, mnogo pomaže.

- Ovo je ozbiljna stranka. Stranačka logistika se gradi od oktobra 2008. godine. I to je proces koji nema kraj, nastavlja se konstantno.

Šta vam je predsednik Vučić savetovao kada ste izabrani za predsednika naprednjaka?

- Da čuvam i razvijam SNS sa članstvom. Da princip promenljivosti mora biti uslov daljeg napretka SNS-a. Da gledamo da uključimo što više ljudi u procese odlučivanja, ali i da oni koji su dobili podršku od stranke moraju biti dodatno odgovorni.

Da li vam i dalje daje neke savete kada je u pitanju stranka? O čemu najviše razgovarate?

- Privilegovan sam jer sam u prilici da se konsultujem sa čovekom koji ima toliko političko znanje i iskustvo, ali i energiju. Lidersku. Državničku. Razgovaramo o mnogim temama, odbrani države, vojsci, naoružanju, uvek o stranci, ali i o geopolitici, fudbalu…

Kako SNS planira doprineti stabilnosti zemlje i nastaviti ekonomski razvoj u 2024. godini?

- Građani su nam dali mandat da Srbiju uvedemo u novi investicioni ciklus. Da organizujemo Ekspo od kog će koristi imati cela Srbija. Da nastavimo dalje sa izgradnjom brzih saobraćajnica. Da superbrzim vozom putujemo od Beograda do Subotice. Da autoputem putujemo od Novog Sada do Novog Pazara. Da lako i brzo stižemo od Beograda do Užica.

- Da putujemo autoputem od Zrenjanina do Novog Sada i do Beograda, da i niški i budući pazarski autoput budu povezani preko Kruševca, Kraljeva, Kragujevca, da od Kikinde brzom saobraćajnicom putujemo do Sombora. To je naša politika, to jeste naša stvarnost. Nastavićemo i dalje da se borimo protiv nezaposlenosti. Plate će rasti, uskoro će prosečna plara u Srbiji biti viša od 1.000 evra i nastavljamo dalje.

- Penzije će pratiti plate. Već sada su nikada veće u srpskoj istoriji i nastavićemo i dalje u tom smeru. Srbija se razvija i napreduje i Srbija neće stati!

Koja je vaša ocena parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora? Da li ste u potpunosti zadovoljni ostvarenim rezultatima liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“?

- Naš rezultat od 17. decembra govori da smo na dobrom putu. U sredinama koje je opozicija označila kao svoja uporišta pobedili smo ubedljivo. U sredinama koje analitičari ocenjuju kao naša uporišta, pobedili smo još ubedljivije. Naša podrška danas je na nivou iz 2014. godine, nakon 11 godina na vlasti. To je nezabeleženo u srpskoj parlamentarnoj istoriji. Naravno da sam zadovoljan i naravno da ćemo nastaviti da razvijamo našu stranačku infrastrukturu i dalje, jer uvek može bolje.

Koliko je strani faktor uticao i utiče na proteste jednog dela opozicije koji je tražio prvo poništavanje izbora u Beogradu, a zatim i republičkih?

- Naivno bi bilo verovati kako su ovo spontani protesti koji nemaju nikakve veze ni sa jednom stranom službom. Nasilničke demonstracije opozicije usmerene su protiv države, ne protiv vlasti. Ali, svi treba da znaju – Srbija nije šaka zobi, pa da je pozoba svaka vrana! Mi znamo kako treba čuvati mir i stabilnost, mi umemo da sačuvamo državu i to ćemo i uraditi.

Kada se očekuje formiranje nove vlade Srbije?

- U zakonom propisanom roku. Ovo je vlada koja treba da radi u punom kapacitetu i u punom mandatu. Zato nema potrebe za naglim rešenjima, ali sasvim sigurno, sve procedure ćemo poštovati, kao i svaki put do sada i Srbija će dobiti najbolju moguću vladu, koja će je štiti i braniti u ovim vremenima prepunim globalnih izazova.

Dosta se govori u javnosti o tome da bi vi mogli da budete budući premijer?

- Ne opterećujem se tim spekulacijama. Biću na onoj poziciji na koju me odredi predsednik Aleksandar Vučić i radiću svoj posao marljivo. Želim da služim Srbiji i ništa mimo toga.

Da li ostajete na čelu ministartsva odbrane?

- Mogu vam dati sličan odgovor kao i na prethodno pitanje. Biću na onoj poziciji na kojoj me vidi predsednik Aleksandar Vučić. Mislim da smo za ovih godinu dana uradili mnogo toga dobrog na polju jačanja naših odbrambenih kapaciteta, a meni lično je ovo iskustvo zaista dragoceno.

Kao ministar odbrane kako biste ocenili trenutnu bezbednosnu situaciju u zemlji i regionu?

- Kao izazovnu. U Ukrajini, koju samo jedna Rumunija deli od nas, besni rat u kojem je živote izgubilo mnogo ljudi, sada već govorimo o stotinama hiljada žrtava. Na Bliskom istoku takođe besni rat. Na Kosovu i Metohiji trpimo stalne provokacije Kurtija i njegovih jedinica. U Bosni i Hercegovini su pritisci na Republiku Srpsku konstantni. Zato je od najveće važnosti za nas da sačuvamo unutrašnju stabilnost i mir. Niko se tako ne bi obradovao prolivanju srpske krvi na ulicama Beograda kao Aljbin Kurti.

Koje su glavne pretnje i izazovi sa kojima se suočavamo i kako se planira nositi sa njima u narednoj godini?

- Najveća pretnja jeste Kurtijeva namera da protera sve Srbe sa Kosova i Metohije. Mi mu to nećemo dozvoliti i to je jasno i njemu i njegovim ktitorima. Druga opasnost sa kojom se suočavamo jeste Kurtijeva namera da nas uvede u novi rat protiv NATO saveza. Ni u tu zamku nećemo upasti. Ljubomorno ćemo čuvati našu stabilnost i mir.

- Državu ćemo voditi odgovorno, kao što smo to činili i do sada.

Kakvi su planovi za dalju modernizaciju vojske u 2024. godini?

- Razvijaćemo našu namensku industriju i dalje. Kupovaćemo sve ono što nam nedostaje i što moramo da imamo u skladu sa našim strateškim planovima, a što još uvek nismo u poziciji sami da proizvedemo. Ali najviše ćemo se oslanjati na sopstvene snage. Srađivaćemo sa svima i nikada nećemo ugroziti našu politiku vojne neutralnosti koju ljubomorno čuvamo, a koja se pokazala kao jedina ispravna u ovako turbulentno doba.

Kako ocenjuje trenutne odnose sa ostalim zemljama u oblasti odbrane? Koje su perspektive za unapređenje saradnje?

- Odnosi sa najmoćnijim subjektima koji su prisutni na evropskom prostoru su uglavnom korektni. Mi smo ostrvo u NATO moru. Sve države sa kojima se graničimo su članice NATO izuzev Bosne i Hercegovine, a opet i na teritoriji te države su prisutne snage EUFOR-a. NATO je prisutan i na teritoriji naše južne pokrajine Kosovu i Metohiji. Mi smo svega toga veoma dobro svesni i zato razgovaramo i sarađujemo sa svima – ali nijednog momenta ne dovodimo u pitanje naš koncept vojne neutralnosti i nesvrstavanja u vojne saveze.

Da li imate vremena za pauzu tokom novogodišnjih i božićnih praznika?

- Navikao sam da praznike provodim radno. Naročito sada, kada se Srbija nalazi pred ovako ozbiljnim izazovima. Moramo biti budni jer ni oni koji nam ne žele dobro – neće odmarati.

Gde i sa kim ćete provesti novogodišnje i božićne praznike?

- Novu godinu ću dočekati i sa dežurnim jedinicama Vojske Srbije, ali i sa porodicom i našim prijateljima. Tako ću provesti i božićne praznike.

Svim građanima Srbije želim mnogo zdravlja, sreće i uspeha Koja je vaša poruka građanima za 2024. godinu? - Svim građanima Srbije želim mnogo zdravlja, sreće i uspeha, a obećavam im da će se njihova država postarati da oni i njihova deca žive u uređenoj, mirnoj i bezbednoj državi. Živela Srbija!

Autor: Predrag Jeremić