Vučić uputio saučešće zbog stradalih u zemljotresu u Japanu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je japanskom narodu saučešće zbog žrtava u zemljotresu, a povređenima poželeo brz oporavak.

Saddened by the news of the devastating earthquake in Japan. I wish the injured a speedy recovery and extend my heartfelt condolences to the families of the deceased, Emperor Naruhito, @kishida230 & the resilient people of Japan, who have bravely weathered the worst of tragedies.