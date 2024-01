Dačić uputio saučešće zbog stradalih u zemljotresu u Japanu: Duboko sam tužan zbog ovih vesti!

Ministar spoljnih poslva Ivica Dačić uputio je saučešće japanskoj ministarki Joko Kamikavi i svim porodicama žrtava koje su stradale u razornom zemljotresu koji je pogodio ovu zemlju.

"Duboko sam tužan zbog vesti o zemljotresu u Japanu koji je izazvao gubitak života i veliku štetu", napisao je Dačić na platformi X.

Deeply saddened by the news of the earthquake in #Japan, which caused loss of lives & extensive damages. Condolences to FM @Kamikawa_Yoko & families of victims, quick recovery to the injured. We stand in solidarity w/ Japan at this difficult time - DPM/FM #Dacic@MofaJapan_en