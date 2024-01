Vesić: Fruškogorski koridor do sredine 2026. godine (VIDEO)

Iriški tunel i ceo Fruškogorski koridor biće završeni do kraja juna 2026. godine, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić za televiziju Pink, ističući da će taj tunel biti naduži u Srbiji – čak 3,5 kilometara i, praktično, najveći ekološki projekat, jer će kompletan teretni i veći deo putničkog saobraćaja, sa Fruške gore biti spušten u tunel, a priroda zaštićena.

Vesić, koji je juče sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, obišao radove na izgradnji tunela, naveo je da je dužina Fruškogorskog koridora 47,7 kilometara.

„Do kraja 2025. završićemo dva mosta u Novom Sadu, i ceo koridor biće gotov, uz opremanje tunela do juna 2026. Tada će biti pušten u saobraćaj. Od Zrenjanina će se, brzom saobraćajnicom do Novog Sada i dalje Fruškogorskim koridorom, do Loznice stizati za oko sat i po. To će potpuno promeniti način života ljudi, privući nove investicije, otvoriće se radna mesta, podstaći razvoj lokalnih biznisa, turizma... Zato je Fruškogorski koridor važan“, istakao je Vesić.

On je kazao da će deonica duga 54 kilometara od Šapca do Loznice biti završena ove godine, kao i dve deonice Moravskog koridora – od Preljine do Adrana, i od Koševa do Trstenika, ali i deo Kuzmin – Sremska rača dug 18 kilometara.

Takođe, deonica Pakovraća - Požega biće završena u septembru, sa dva tunela, od kojih je jedan – Laz, probijen i oprema se, dok je drugi - Munjino brdo jedan od najtežih za probijanje, zbog geološkog sastava tla, budući da su izvođači ispod planine Jelice naišli na stenu koju su morali da probiju, pojasnio je ministar.

Tokom 2024. godine biće zavšren i Dunavski koridor, od auto-puta Beograd – Niš do Požarevca, dug 23 kilometara, zatim deonica od „Miloša Velikog“, odnosno od petlje Divci do Valjeva...

„To je sve 166 kilometara novih puteva, koje je predsednik najavio u ovoj godini. Spojićemo na mrežu puteva Požarevac, Kraljevo, Trstenik, Požegu, Loznicu... “, rekao je Vesić.

Dodao je da svaki novi put ili pruga znači nove investicije, radna mesta, veće plate, viši životni standard, jer se ljudima otvara mogućnost da ostanu da žive od svog rada, u svojim mestima.

Podsetio je da su sredinom decembra započeti radovi na dva važna projekta – brzoj saobraćajnici Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, dugoj 105 kilometara, i brzoj saobraćajnici „Osmeh Srbije“ od Bačkog brega do Srpske Crnje, u dužini od 186 kilometara.

„Na inicijativu predsednika Vučića, povezaćemo te dve saobraćajnice brzom saobraćajnicom Novi Bečej - Zrenjanin. Ceo Banat, koji je dugo bio zapostavljen, buće premrežen brzim putevima, što će omogućiti ubrzani razvoj i bolji kvalitet života ljudi“, zaključio je ministar Vesić.

