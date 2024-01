Vesić: Jedina politika opozicije je napad na predsednika Vučića (VIDEO)

Jedini politički program opozicije su napadi na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kaže član predsedništva SNS Goran Vesić, ističući da su blokadama Beograda i pokušajem nasilnog upada u Skupštinu grada pokazali neodgovornost prema državi, unoseći nestabilnost i slanjem ružne slike Srbije u svet.

"Videli ste i sami koliko se ljudi okupilo na njihovim protestima... To je matrica koja se ponavlja iz izbora u izbore. Vučić je 2017. izabran za predsednika pobedom sa više od 40 odsto razlike u odnosu na protivkandidata, Sašu Jankovića. I tada je bilo protesta, nekoliko mesci, jer se onima koji su protestovali nije svidelo što je narod glasao za Vučića“, rekao je Vesić za Pink.

Od tada, do danas, na svakim se izborima, ukazuje, ponavlja ista matrica, sa pokušajima opozicije da organizovanjem protesta pokaže da su izbori pokradeni, kako bi oni imali opravdanje za izborni poraz.

Zato, primetio je, niko iz opozicije, nikada nije Vučiću čestitao pobedu na izborima, iako je svaki put bila ubedljiva.

Sa druge strane, podsetio je da je upravo Vučić kada je izgubio izbore za gradonačelnika Beograda za nešto manje od 1.000 glasova, iste večeri čestitao Nenadu Bogdanoviću, rekavši da će učiti iz svojih grešaka kako bi dobio veću podršku.

„Tako rade odgovorni političari. Nije pozivao na proteste, nije pričao da je pokraden a razlika je bila manja od hiljadu glasova u gradu sa 1.600.000 birača... A, ovo što rade opozicioni lideri je neodgovorno prema državni, jer se unosi nestabilnost, koje se investitori plaše. Niko ne želi da ulaže u politički nestabilnoj zemlji. Opozicija je uspela da pošalje ružnu sliku o Srbiji, u pokušaju da unese političku nestabilnost. To je najgora i najteža posledica“, rekao je Vesić.

On je rekao da je vlast bila veoma tolerantna i dozvolila ono što ni u jednoj demokratskoj zemlji ne bi bilo dozvoljeno – blokadu centralne gradske ulice, kako se to ne bi koristilo protiv Srbije.

„U svakoj drugoj zemlji to bi bilo rešeno za nekoliko minuta, ali je Vučić ovime pokazao veći stepen tolerancije, da se to ne bi koristilo protiv naše zemlje, jasno je da je to njihova politika – da žele da Srbiji bude gore, da bi njima bilo bolje kada ih već narod ne želi“, konstatovao je Vesić.

Istakao je da se ceo politički program opozicije sveo na napade na predesdnika Vučića.

„Oni građanima nisu ponudili altrnativu, nisu rekli – kad Vučić gradi 642 km puteva, oni će 700 km, iako nisu to radili kada su mogli, kao što nisu gradili ni pruge. Pošto nisu pokazali program, već su napadali predsednika i pokušali nasilan upad u jednu instituciju, takav su odgovor od gradjana i dobili“, rekao je Vesić.

Dodao je da država, zahvaljujući predsedniku Vučući, izborila da sama odlučuje o svojoj sudbini, što, kaže, nije lako, jer su pritisci veliki, ali je sigurno da će dok je Vučić na čelu Srbije, građani jedini donositi odluku ko će biti na vlasti.

