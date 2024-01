ŠEF NATO U BEOGRADU: Srbija je poštovan, važan i cenjen partner Alijanse, to je obostrano korisno

Šef vojne kancelarije NATO za vezu u Beogradu brigadni general Đampjero Romano izjavio je da je "Srbija poštovan, važan i cenjen partner alijanse i da je to partnerstvo obostrano korisno.

- Srbiju vidimo kao modernu zemlju, koja je ključni faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu - rekao je Romano u emisiji “Pola sata Demostata”.

Romano je izjavio da NATO sa Srbijom ima dugu istoriju partnerstva, još od 2006. godine, kada se Beograd pridružio programu Partnerstvo za mir i Savetu evroatlantskog partnerstva. Prema rečima Romana, NATO i Srbija su u proteklih 17 godina imali više od 1.000 zajedničkih aktivnosti, u vojnom i drugim domenima.

Romano je naveo da se NATO trudi da kreira partnerstvo krojeno tako da najbolje odgovara potrebama i željama Beograda, uz potpuno poštovanje proklamovane politike vojne neutralnosti Srbije.

- Stvari koje radimo zajedno ne samo da unapređuju saradnju između NATO i Srbije, već i pomažu Srbiji da sarađuje sa drugima, u međunarodnim operacijama i mirovnim misijama širom sveta, što je korisno i za NATO, pošto podstiče stabilnost - izjavio je Romano.

On je ocenio da je saradnja Srbije i NATO na visokom nivou, ali da može da se unapredi. Romano je rekao da je tokom nedavne posete generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga Beogradu na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem spomenuta mogućnost da se ponovo pokrene organizovanje zajedničke vojne vežbe alijanse i Srbije, prvih manevara te vrste.

- Tako značajna vežba bi mogla da bude odlična prilika da se unapredi saradnja. Svako partnerstvo NATO je krojeno da ispuni zahteve i potrebe partnera. Na Srbiji je da odluči u kom smeru i na koji način želi da ga razvija. To je izbor koji Srbija kao suverena zemlja treba da donese. Od Srbije zavisi kakav put želi da izabere, shodno tome kako vidi svoju budućnost - rekao je Romano.

Poručio je da će NATO poštovati svaku odluku Beograda, i da je spreman da jača saradnju sa Beogradom, što bi bilo od koristi za Srbiju, alijansu i stabilnost u celom regionu Zapadnog Balkana.

- Jedna od oblasti gde bismo mogli da jačamo saradnju je odgovor na hibridne pretnje. Za to je potrebno da ulažemo više napora u javnu diplomatiju i zajednički se suočavamo sa kampanjama dezinformacija koje podrivaju poverenje i negativno utiču na naša demokratska društva - rekao je Romano.

"Stabilnost Kosova od suštinskog značaja za region"

Na pitanje da li bi Beograd mogao da promeni politiku vojne neutralnosti i pridruži se NATO, Romano je odgovorio da alijansa "u potpunosti poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije, kao i njenu odluku da ostane na nivou partnera". Romano je naveo da Kfor pomno prati situaciju na Kosovu "i ima okretan i fleksibilan stav i vidljivo prisustvo na terenu".

- U maju je došlo do nasilja nad mirovnim snagama Kfora, kada su povređena 93 vojnika NATO i neki su zadobili teške povrede, a u septembru je u Banjskoj došlo do novih nasilnih događaja. To je neprihvatljivo. Činjenice se moraju utvrditi, a počinioci privesti pravdi - poručio je Romano.

On je ocenio da je stabilno Kosovo od suštinskog značaja za stabilnost u regionu.

- Duže od dve decenije su mir i stabilnost na Kosovu prioritet NATO. Mandat Ujedinjenih nacija za misiju Kfora se zasniva na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN iz 1999. godine i ostaje nepromenjen. Nastavljamo da pružamo podršku sigurnom i bezbednom okruženju na Kosovu - rekao je Romano.

Autor: