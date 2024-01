BRUKA! Kurtijev Srbin Nikola Sandulović odao počast OVK teroristi Ademu Jašariju (VIDEO)

Predsednik minorne Republikanske partije Nikola Sandulović, jedan od Kurtijevih Srba koji otvoreno radi u korist Prištine i lažnog premijera, objavio je na platformi Iks post koji će razbesneti većinu Srba.

Sandulović, koji se u februaru prošle godine pridružio nekolicini Srba koji direktno rade pod Kurtijevom kontrolom obavio je na poznatoj društvenoj mreži da je posetio Pekraze i odao počast Ademu Jašariju i njegovoj porodici.

- Ja sam jedini političar iz Srbije koji je došao da se pokloni nevinim albanskim žrtvama, porodici Jašari, u Prekazima. Izvinio sam se i zamolio za oproštaj u ime Srba koji ovo nisu počinili - napisao je Sandulović uz snimak u kome se zahvaljuje Kurtiju i Vljosi Osmani.

I am the only politician from Serbia who came to pay his respects to the innocent Albanian victims, the Jašari family, at Prekazi. I apologized and asked for forgiveness on behalf of the Serbs who did not commit this.@CNN@albinkurti @aliciakearns @federicawoelk @VjosaOsmaniPRKS pic.twitter.com/Czl0pcJ8cR