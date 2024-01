OPOZICIJA SE PRERAČUNALA! Dačić za Pink: Nemaju podršku građana, posebno posle pokušaja nasilnog ulaska u Skupštinu grada Beograda (VIDEO)

Predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je danas da se opozicija preračunala počev od trenutka kada je tražila vanredne izbore, te da njihov "pokušaj nasilnog osvajanja vlasti" nema dovoljno mobilizirajuću energiju.

- Mislim da su se oni preračunali od trenutka kada su tražili izbore, mislim da je to bila računica bez krčmara. Tražili su izbore, verovatno nisu ni očekivali da će Vučić to prihvatiti. Od početka se znalo da kada su republički izbori u pitanju ne postoji gotovo nikakva šansa da dođe do velikih političkih promena - rekao je Dačić za Pink.

Dodao je da su oni ponadali da će to ličiti na neke prethodne godine.

Dačić je rekao da zahtevi opozicije okupljene oko liste "Srbija protiv nasilja" nemaju podršku građana, a naročito ne posle nasilnog pokušaja ulaska u Skupštinu grada Beograda.

- Sigurno je da postoje negativni uplivi stranih službi, ali nedostaje pogonsko gorivo za ono što je opozicija smislila, a to je podrška naroda - istakao je Dačić.

On je kazao i da je "njihov pristup" da predstave sebe kao žrtve izbornih nepravilnosti i primene sile, te da iz tog razloga prave određene poteze kako bi izazvali reakciju policije.

Prema njegovim rečima, glavna je stvar što ovi pokušaji nemaju podršku naroda.

Govoreći o bezbednosnoj situaciji u zemlji, rekao je da je ona stabilna, bez obzira na pokušaj upada u Skupštinu Beograda, kao i da će državni organi tolerisati čak i kada dolazi i do skupova koji nisu prijavljeni, "sve dok ne dođe do nasilja prema državi i institucijama, imovini i životima ljudi".

Komentarišući blokadu saobraćaja prilikom protesta naveo je da taj čin neće podržati građani. Ukazao je da sve što su građani mogli da vide ne ide u prilog tome da dođe do omasovljenja protesta, jer, kako je naveo, nema motivacije za tako nešto.

