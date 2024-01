Izveli smo Vojvodinu iz mračne priče o autonomaštvu i uveli je u konkretne projekte! BOŽIĆNI INTERVJU IGORA MIROVIĆA ZA PINK.RS: Nova Pokrajinska vlada do kraja marta

Protekla godina je bila uspešna za Srbiju, posebno zbog jačanja ekonomije i privrede, i veoma izazovna kada je reč o očuvanju stabilnosti u državi usled pritisaka kojima smo izloženi zbog Kosova i Metohije i Republike Srpske, rekao je Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, na početku intervjua za Pink.rs.

- U takvim, nimalo lakim uslovima, ne samo da opstajemo kao narod, već se polako, ali sigurno vraćamo na mesto politički najznačajnје i ekonomski najrazvijenije zemlje ovog dela Evrope. Za to je potrebno vreme i kontinuitet u razvojnim projektima.

Koja je vaša ocena parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora? Da li ste u potpunosti zadovoljni ostvarenim rezultatima liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“?

- Na izborima sa najmanje nepravilnosti do sada u višestranačju Srpska napredna stranka ostvarila je briljantan rezultat i to kao narodni odgovor na rad, izgradnju zemlje, nova radna mesta i mir i spokoj, bez neizveznosti, koji prati naše političko delovanje. Veoma sam zadovoljan visokim procentom glasova, posebno najvišim u poređenju sa drugim nivoima, koje smo dobili na pokrajinskim izborima, gde sam u minulih osam godina bio i najodgovorniji za rad administracije i političke procese. Predsednik Vučić odlučno je doprineo našoj pobedi na svim nivoima najviše zbog rezultata koje postiže, inicijativa koje pokreće i ugleda koji ima u zemlji. Njegova radinost pokreće stvari i ljudi to znaju da cene.

Koliko je strani faktor uticao i utiče na proteste jednog dela opozicije koji je tražio prvo poništavanje izbora u Beogradu, a zatim i republičkih?

- Strani faktor je, nažаlost, u Srbiji dugo prisutan u obliku ideološkog fanatizma i beskrupuloznog ulizištva prema činovnicima, ambasadorima stranih zemalja u našoj zemlji i prema tim zemljama uopšte. Po tome smo prvaci sveta, ali to ne donosi glasove, već pojedine predstavnike političkog života označava kao obične sluge. Više glasova bi dobili, to je sasvim sigurno, da nisu podanici tajkuna i stranih političkih interesa. Nažalost, i u našim redovima bilo je i ima onih koji bezglavo hrle u ambasade makar da budu viđeni ili da se samopromovišu. Poništavanja izbora neće biti jer ne postoji nijedan argument za takav postupak.

Kada se očekuje formiranje nove Pokrajinske vlade?

- Nova Pokrajinska vlada biće formirana pre lokalnih izbora, verujem već do kraja marta i to će značiti dodatni signal za politiku zajedništva i konkretnih rezultata na osnovu koje smo u Vojvodini osvojili gotovo 48 procenata glasova. Biće to vlada punog političkog kontinuiteta, uz nova lica i nove ideje.

Kako ocenjujete trenutno stanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodina i koje su glavne prioritete vaše vlade u narednom periodu?

- Uspeo sam, da nakon osam godina rada, po prvi put Vojvodinu izvedem iz mračne priče o autonomaštvu i uvedem je, zajedno sa saradnicima, u konkretne projekte, kako one nacionalne u kojima pomažemo Vladi, tako i one pokrajinske koji su razvili i razvijaju Vojvodinu u svim oblastima. Radio sam puno na zajedništvu sa nacionalnim manjinama i na konsolidovanju pokrajinskih finansija i velikim investicijama i to je dalo razultat.

Koje su glavne pretnje i izazovi sa kojima se suočavamo i kako se planira nositi sa njima u narednoj godini?

- Moraćemo, već na početku ove godine, da se suočimo sa dodatnim političkim pritiscima. U ponedeljak putujem za Banjaluku da i ja iskažem solidarnost i podršku narodu i rukovodstvu Srpske jer će nam narednih meseci jedinstvo biti ključna reč.

Građani sa nestrpljenjem očekuju završetak brze pruga od Novog Sada do Subotice. Koliko je ona značajna za Vojvodinu i celu Srbiju, I da li će biti završena do kraja 2024. godine?

- Kineski partneri sa brojnim domaćim preduzećima na deonici pruge do Subotice rade fantastičan posao i javno sam ih pohvalio jer sam godinama vodio investicije i znam kako izgleda gradilište sa terminima koji se poštuju kao što je ovde slučaj. Završetak radova je siguran do kraja ove godine nakon čega će tokom proleća 2025. posle probnih merenja pruga biti predata narodu na korišćenje. Jedan sat i deset minuta od Beograda do Subotice deluje kao san, zar ne?

A značaj izgradnje brze saobraćajnice „Osmeh Vojvodine“?

- „Osmeh Vojvodine“ će predstavljati gotovo 190 kilometara brze saobraćajnice i spas za Sombor, Kulu, Vrbas, Srbobran, Bečej, Novi Bečej, Kikindu i Srpsku Crnju i druge opštine koje su nešto dalje od saobraćajnice, ali koje se na nju indirektno naslanjaju.

Kako planirate unaprediti ekonomski razvoj Vojvodine i podržati lokalne privrednike?

- Izgradili smo 23 nove industrijske i poslovne zone i dodelili, preko Razvojne agencije Vojvodine, finansijske podsticaje za, pre svega, domaće privrednikе i time smo doprineli prepolovljavanju broja nezaposlenih u Vojvodini. Zatekao sam 165.000 nezaposlenih 2016. godine, a danas ih je nešto više od 85.000.

Koje mere preduzimate u cilju poboljšanja obrazovnog sistema u pokrajini?

- U ovom trenutku najviše smo angažovani na izgradnji i rekonstrukciji brojnih osnovnih i srednjih škola u Vojvodini uključujući i izgradnju najlepše i najmodernije škole u Srbiji, nove Osnovne škole „Miloš Crnjanski“ u Novom Sadu.

NOVA ZBIRKA PESAMA U ŠTAMPI TOKOM JANUARA ILI FEBRUARA Nedavno je predstavljena vaša knjiga pesama na slovačkom jeziku "Povratak u Logos". Da li imate vremena za poeziju i kada se može očekivati nova zbirka pesma od pesnika Igora Mirovića? - Nova zbirka pesama uveliko je u pripremi i, prema dogovoru sa izdavačem, biće već tokom januara ili februara u štampi. Motiva ima napretek jer se radi o mom odgovoru na izazove globalizma, ukorenjenog licemerja, na idolatriju, na urbano sivilo koje guta iskonske vrednosti. Izlaze iz štampe i moje dve knjige na makedonskom jeziku – „Svetlo u svetioniku“ i „Veliki prasak“, i to predstavlja dodatno priznanje za moj književni rad.

Kako nameravate rešiti pitanje ruralnog razvoja i podržati poljoprivrednike u Vojvodini?

- Iz godine u godinu povećavali smo iznos subvencija iz pokrajinskog budžeta za modernizaciju proizvoda i novu opremu. Više moramo raditi da u budućnosti povećamo kapacitete za preradu svih vrsta poljoprivrednih proizvoda što će indukovati tražnju za njima i uticati i na cene otkupa.

Kako planirate privući investicije i podržati inovacije kako biste podstakli privredni rast Vojvodine?

- Naša nova ideja jeste da zajedno sa Vladom Srbije izgradimo u Novom Sadu još jedan Naučno-tehnološki park i time dodatno podstaknemo tehnološki i informatički razvoj čitave Srbije jer novosadski Univerzitet ima bazično i specijalističko znanje za dodatni iskorak u tom pravcu. Ključ leži u privatnim razvojnim centrima koji se naslanjaju na naš univerzitet i njih treba podržavati i dalje.

SAČUVATI DUH ZAJEDNIŠTVA I ISTINSKE SOLIDARNOSTI Kako planirate proslaviti Božić ove godine i da li imate neku posebnu poruku ili želju za građane Autonomne pokrajine Vojvodina tokom ovog prazničnog perioda? - Božić ću provesti u krugu porodice, a moja želja je da svi građani naše zemlje uz vrednosti tradicije, ali i uz borbu sa modernim izazovima ovog vremena sačuvaju u sebi i u svojim porodicama duh zajedništva i istinske solidarnosti. To je zalog za svaku vrstu napretka.

Autor: Predrag Jeremić